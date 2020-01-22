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Ardahan Kadınlar Derneği faaliyete geçti

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İskele ve köylerindeki kadınların daha aktif bir rol oynaması için kadınları her platformda destekleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun bugünkü (22 Ocak) ziyaretçileri Ardahan Kadınlar Derneği oldu.
Ardahan Kadınlar Derneği faaliyete geçti

DERNEK, İLK RESMİ ZİYARETİNİ İSKELE BELEDİYE BAŞKANI’NA YAPTI

İskele ve köylerindeki kadınların daha aktif bir rol oynaması için kadınları her platformda destekleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun bugünkü (22 Ocak) ziyaretçileri Ardahan Kadınlar Derneği oldu. Henüz yeni kurulan ve ilk resmi ziyaretini Başkan Hasan Sadıkoğlu’na yapan Ardahan Kadınlar Derneği, kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ettiler.

 

DERNEK, İLK RESMİ ZİYARETİNİ İSKELE BELEDİYE BAŞKANI’NA YAPTI

İskele’ye bağlı Ardahan Köyü’nde yeni kurulan Ardahan Kadınlar Derneği Başkanı Kamelya Gargı ve beraberindekiler İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. İlk ziyaretlerini Başkan Sadıkoğlu’na yapan dernek adına konuşan Başkan Kamelya Gargı, dernekleri hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönem için planladıkları projelerini paylaşan Gargı, kendilerini her zaman destekleyen ve yanlarında olan Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Gargı’ya ziyaretinde Ardahan Köyü Muhtarı İsmail Çavdar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Nejla Özkök,  Firdevs Çavdar, Sakine Ayaz, Gülseren Şener ve Raziye Öğüt eşlik etti.

 

SADIKOĞLU: “KADINLARIMIZI HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ”

Ardahan Kadınlar Derneği’ni kabulünde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İskele ve köylerindeki kadınların projelerini her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, henüz yeni olmasına rağmen aktif bir şekilde faaliyet gösteren Ardahan Kadınlar Derneği’ni tebrik etti.

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