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Arda’nın organları 4 hastaya umut oldu

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İskele’de Sınırüstü köyü girişinde 22 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve önceki gün yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 12 yaşındaki Arda Okur’un organları, 4 hastaya umut oldu.
Arda’nın organları 4 hastaya umut oldu

İskele’de Sınırüstü köyü girişinde 22 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve önceki gün yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 12 yaşındaki Arda Okur’un organları, 4 hastaya umut oldu.

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Hasan Birtan, Arda’nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ nakli koordinatörünün aileye başvurduğunu ve ailenin de bağışlamayı kabul ettiğini aktardı.

Arda’nın kalbinin, iki böbreğinin ve karaciğerinin başka hastalara bağışlandığını anlatan Doktor Birtan, kalbin ve böbreklerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki 3 hastaya, karaciğerin ise Türkiye’deki bir hastaya umut olduğunu ifade etti.

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