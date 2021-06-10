Area anket sonuçları: AKP'nin oy oranında düşüş gözlendi

Area Anket tarafından yapılan araştırmaya göre; AKP'nin oy oranı yüzde 35.1'e geriledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısında en yüksek oyu alan isim Mansur Yavaş oldu. Ankete katılanların yüzde 37'si İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Area Anket, son anket sonuçlarını yayınladı. Katılımcılara, seçimler, yönetim sistemi, yeni partiler, Cumhurbaşkanlığı adayı gibi konularda sorular yöneltildi.

Katılımcılara yönetilen ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusuna verilen yanıtlarda, 2018 yılında 2018 yılında yüzde 42,6 olan AKP oy oranının yüzde 35,1 olduğu görüldü.

''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AKP: 35.1

CHP: 23.1

İYİ Parti: 14.1

HDP: 10.1

MHP: 10.1

'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 47,5

"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusuna yüzde 37,8 Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi cevabını verirken, yüzde 47,5 Güçlendirilmiş Parlamenter sistem cevabını verdi. Yüzde 14,7 ise kararsız olduğunu ve sandığa gitmeyeceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise yanıtlar şöyle oldu:

Başarılı: 42,5

Başarısız: 51,3

Fikrim yok: 6,2

YENİ KURULAN PARTİLER

"24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra kurulan yeni siyasi partilerin ismi ve liderlerini biliyor musunuz?" sorusuna yanıtlar şu şekilde:

DEVA Partisi-Ali Babacan'ı seçmenin yüzde 59,3 bildiğini belirtirken, yüzde 40,7 ise bilgisi olmadığını belirtti.

Memleket Partisi-Muharrem İnce'yi seçmenin yüzde 58.1 bildiğini belirtirken, yüzde 41,9 bilgisi olmadığını belirtti.

Gelecek Partisi- Ahmet Davutoğlu'nu seçmenin yüzde 56,5 bildiğini belirtirken, yüzde 43,5 bilgisi olmadığını belirtti.

Türkiye Değişim Partisi- Mustafa Sarıgül'ü ise seçmenin yüzde 45,7 bildiğini belirtirken, yüzde 54,3'ü bilgisi olmadığını belirtti.

ERDOĞAN'IN KARŞISINDA EN YÜKSEK OY MANSUR YAVAŞ'IN

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak aşağıdaki isimlerin çıkması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusuna 'oy veririm' diyenlere göre sıralandığında sonuçlar şöyle:

Mansur Yavaş: 45.0

Ekrem İmamoğlu: 40.6

Meral Akşener: 37.2

Kemal Kılıçdaroğlu: 23,8

Muharrem İnce: 21,2

Ali Babacan: 15,9

'ERKEN SEÇİM' DİYENLER TÜRKİYE'NİN YARISINDAN FAZLA

"Sizce, erken genel seçime ihtiyaç var mıdır?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

Evet: 51

Hayır: 43.8

Fikrim Yok: 4.3

'SOYLU İSTİFA ETMELİ'

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’in iddialarından sonra sizce ne yapmalıdır?" sorusuna istifa etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 37.3, istifa etmesine gerek olmadığını ancak yargının iddiaları araştırması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 23.2, istifa etmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 20.7, bilgisinin olmadığını / ilgilenmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18.8 oldu.