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Arena-Havadis finali

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Arena-Havadis finali
KTSYD 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda finale yükselen ekipler belirlendi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda finale yükselen ekipler belli oldu. Gençlik Gücü Halı Sahası’nda Türk Bankası’ın sponsorluğunda, Telsim’in katkıları ile gerçekleşen turnuvanın yarı final karşılaşmaları 23 Kasım Perşembe günü oynandı. İlk yarı final mücadelesinde NPN’yi 6-2 mağlup eden Arena Sporkolik, finale yükselen ilk ekip oldu. Bu karşılaşmanın ardından oynanan BRT – Havadis Gazetesi yarı finalinde rakibine 8-3’lük üstünlük kuran Havadis Gazetesi, finalde Arena Sporkolik’in rakibi oldu.

Üçüncülük bugün, final Perşembe günü

Turnuvanın yarı finallerinde mağlup olan NPN ile BRT arasında üçüncülük maçı bu akşam (28 Kasım Salı) saat 19.00’da oynanacak. Arena Sporkolik ile Havadis Gazetesi arasındaki final mücadelesi ise 30 Kasım Perşembe akşamı saat 18.00’de oynanacak.

Gol krallığı

Turnuvanın gol krallığı sıralamasında ise ilk sırada 9 golle Havadis Gazetesi’nden Ahmet Özsoy yer alıyor. Arena Sporkolik’ten Necmi Usal ve BRT’den Ahmet Ogan’ın 8’er golü bulunurken, Havadis’ten Necati Özsoy’un 7 golü bulunuyor. 

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