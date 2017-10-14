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Ares, Half Ironman’de!

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Ares, Half Ironman’de!
Türkiye’de düzenlenecek olan Gloria Half Ironman yarışına ülkemizden Ares triatletleri de katılıyor

Türkiye’de ironman tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Gloria Half Ironman yarışmasına ülkemizden Ares Spor Kulübü sporcuları da katılacaklar arasında.

Dünyanın en prestijli triatlon organizasyonlarına imza atan ironman kuruluşun Türkiye Belek’te bu yıl üçüncü kez düzenleyeceği Gloria Half Ironman yarışmasında sporcular 1.8 kilometre yüzecek, 90 kilomtre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak.

Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce sporcunun kayıt yaptırdığı Gloria Halk Ironman yarışmasında Ares triatletlerinden Hüseyin Arhan, Kemal Elektrikçi, Cem Dağdelen, Çağan Öztuna, Deniz Kalıpçıoğlu, Erhan Ünal, Bekir Yemen ve Melda Ünal katılacak.

Yarışın olacağı Antalya Belek’e giden Ares sporcularından Kemal Elektrikçi geçtiğimiz yıl yaş kategorisinde dereceye girerek bir “Ironman” organizesinde kürsüye çıkarak ödül alan ilk Kıbrıslı Türk sporcu olmayı başarmıştı.

Ares triatletleri Pazar günü gerçekleşecek zorlu yarışmada bu yıl da en iyi derecelere ulaşabilmek için mücadele edecek ve kendi en iyi zamanlarını elde etmeyi amaçlıyor.

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