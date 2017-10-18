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Ares’ten tarihi başarı!

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Ares’ten tarihi başarı!
Antalya Belek’te gerçekleşen Gloria Half Ironman yarışına katılan Ares Spor Kulübü triatloncuları çok iyi dereceler elde ettiler

Türkiye’de bu yıl üçüncü kez gerçekleşen Ironman organizasyonu olan Gloria Ironman 70.3 yarışına ülkemizden katılan Ares Spor Kulübü sporcuları çok iyi dereceler elde ederek yarışı tamamladılar. Half Ironman yarışmasına Ares’ten Cem Dağdelen, Hüseyin Arhan, Kemal Elektrikçi, Çağan Öztuna, Erhan Ünal, Deniz Kalıbçıoğlu, Bekir Yemen ve Melda Ünal katılan sporcular olmuştu ve 8 sporcu da finişe ulaşarak Ironman 70.3 madalyasının sahibi oldular.

Gloria Ironman 70.3 yarışında 1500e yakın sporcu yarıştı. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşu mesafesinde oluşan half ironman yarışında Ares’ten en iyi dereceyi Kemal Elektrikçi yaptı. Ayni zamanda son 3 yılın Türkiye şampiyonu olan Kemal Elektrikçi, zorlu yarışı 4 saat 46 dakika 40 saniyede bitirirken, bu mesafedeki bir yarışta ülkemizden bugüne kadar yapılan en iyi zamana da imza atmış oldu.

CEM, DÜNYA ŞAMPİYONASINDA

Ares Spor Kulübü baş antrenörlüğünü yapan ve kariyerinde 11 kez Ironman 140.6 finişi bulunan Cem Dağdelen, Gloria Ironman 70.3’te başarılarına bir yenisini ekledi. Ironman 70.3 mesafesinde sayısız yarış finişi bulunan Cem Dağdelen Gloria Ironman 70.3’ü 4 saat 56 dakika 40 saniyede bitirdi ve yaş grubunda Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için slot hakkı kazandı.

Slot alma hakkını kullanan Cem Dağdelen 2018 yılında Güney Afrika’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda yarışacak ve Dünya Şampiyonası’nda yarışacak ilk ve tek Kıbrıslı olarak tarihe adını yazdıracak.

Gloria Ironman 70.3 yarışına katılan Ares sporcuları ve elde ettikleri dereceleri şöyle:

Kemal Elektrikçi 4:46:40

Cem Dağdelen 4:56:40

Hüseyin Arhan 5:01:04

Çağan Öztuna 5:13:59

Deniz Kalıbcıoğlu 5:49:24

Erhan Ünal 6:14:08

Bekir Yemen 6:17:02

Melda Ünal 6:42:26

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