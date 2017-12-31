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Argasdi Dergisi 2018'de 15 Yaşında

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Argasdi Dergisi 2018'de 15 Yaşında
Baraka Kültür Merkezi'nin üç ayda bir yayımlanan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi, 49. sayısı ile birlikte 2018'de 15 yaşına giriyor.

15 yıldır farklı dosya konularını işleyen dergide, ülke gündemine dair yazıların yanı sıra kültür sanat haberleri, kitap ve film eleştirileri, şiir, fotoğraf ve karikatür sayfaları da yer alıyor. Ayrıca liseli gençlerin hazırladığı LiseliyİZ ve toplumsal cinsyet eşitliği mücadelesini konu alan FeministİZ sayfaları ile de okurlara ulaşıyor.

49. sayının dosya konusu "Sokak"

Argasdi'nin Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 49. sayısında dosya konusu "Sokak" olarak belirlendi. Seçimlerin ülke gündemine damgasını vurduğu şu günlerde, sokak ile sandığın dengesi ve sokak mücadelelerinin parlamentoya etkisi gibi konular dergi sayfalarına taşındı. Dosya yazılarında, kentlerin sokaklarının ve meydanlarının sosyal hayattaki önemi; sanatın sokakta halkla buluşması; sokak hayvanlarının hakları; geçtiğimiz 10 yılda ülkemizde yaşanan direnişler; sokakta çalışan emekçilerle yapılan ropörtajlar yer alıyor.

Yeni sayıda, "Acaba Dünya Düz mü?" başlıklı bir makale ile bilim sayfaları da okurla buluşuyor. 2018'in ilk sayısı ile birlikte, dünyadan ve ülkemizden, toplumsal olarak önemli tarihlerin işaretlendiği ve kısaca bilgi verildiği bir takvim de okurlara hediye ediliyor.

28 sayfalık renkli dergi, 5TL okur katkısı karşılığında Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo Khora Kitap Evleri ve marketlerden temin edilebilir.

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