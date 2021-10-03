Baraka Kültür Merkezi’nin 18 yıldır kesintisiz olarak çıkan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi, 63. sayısı ile raflardaki yerini aldı.

Her sayı olduğu gibi ülke gündeminin değerlendirildiği makaleler, ‘Memleketin Ahvali’, ‘FeministİZ’, ‘Kıbrıs kültürü’, kitap, film ve müzik üzerine değerlendirme yazıları, şiir ve karikatür sayfalarının yer aldığı derginin bu sayısındadosya olarak ilhamımızı Bertolt Brec ht’ten alıyor ve “İnsan Neyle Yaşar” diyoruz.

24 sayfalık Argasdi, 10TL okur katkısı ile Baraka Kültür Merkezi’nden, bölgenizdeki Khora Kitap’tan, marketlerden ve kitabevlerinden alınabilir.

Derginin, “Hammaliye Kurulu” olarak tanımladığı Yayın Kurulu’nun okura seslenişi ise şöyle:

“İnsan Neyle Yaşar” konulu bu sayımızda siz okurlarımız ile birlikte bizler de yaşama dair şeyleri irdelemeyi ve bulmayıamaçladık. İnsan nasıl yaşar? Yaşam insanın kendini merkeze aldığı bir süreç midir yoksa doğa ile birlikte içinde var olduğubir süreç mi? Neyle yaşar insan? Nefes almak yeterli midir yaşamak için, yoksa bazen sadece nefes alabiliyor olabilmek bizi yaşayan bir ölüden farklı mı kılar? Nasıl yaşar çocuklar ve yetişkinler? Nasıl

etkileriz çocuklarımızın yaşamını ve neye evriltiriz onları körükleyen o uçsuz bucaksız merak

larını? Kaygılarımız, hem bizi hem çocuklarımızı boğarken nasıl alabiliriz hayatımızın dümenini elimize?

İşte bu ve bunun gibi onlarca soru sorduk birbirimize bu sayıyı hazırlarken. Bir insanın ne ile yaşadığı, yaşaması için neyeihtiyaç duyduğunu tartıştık saatlerce. Doğa ile insan ilişkisinin hayati öneminden, kadınların yaşam içindeki yerinden çocukların hayata bakış açısından ve daha birçok şeyden bahsettik ve sonunda elinizde tutup satırlarını okuduğunuz dergimizi hazırladık.

Büyük usta Nazım Hikmet’in de dediği gibi yaşadım diyebilmek için yarınların gailesini bugünden çekmeliyiz. Yaşadım diyebilmek için yarınlar, belki de bizim göremeyeceğimiz yarınlar için çabalamalıyız. Bunu yaparken de Argasdi gibi yayı- larak ve çoğalarak büyümeliyiz. Yaşadım, yaşadık diyebilmek için...