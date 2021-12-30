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Argasdi’nin 64. Sayısı “AKIL SALDIRI ALTINDA: SAPERE AUDE” Dosya Konusu ile Çıktı

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Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayımlanan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi’nin, 64. sayısı çıktı.
Argasdi’nin 64. Sayısı “AKIL SALDIRI ALTINDA: SAPERE AUDE” Dosya Konusu ile Çıktı

Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayımlanan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi’nin, 64. sayısı çıktı. Dergide, güncel konulardaki yazıların, şiir, müzik, dizi/sinema, dergi/kitap feminizm sayfalarının yanı sıra dosya konusu olarak “AKIL SALDIRI ALTINDA: SAPERE AUDE” teması ele alınıyor. 10 TL okur katkısı ile satılan 24 sayfalık renkli dergi, Lefkoşa Khora Kitap Cafe’lerden, marketlerden ve Baraka Kültür Merkezi’nden temin edilebilir. Derginin hammaliye ekibi bu sayı için şöyle diyor;

“Argasdi’mizin sayfalarını belki ilk kez çeviriyorsunuz, belki de yeni sayının yayımlanmasını heyecanla bekleyen okurlarımızdansınız; hangisi olduğu fark etmez. Önemli olan, içine sıkıştığımız bu küçük ada yarısında hurafelere, gericiliğe, akıl ve bilim karşıtlığına karşı öreceğimiz mücadelede birbirimize dokunmak, fikirlerimizi sınamak ve paylaşmaktır.

Karanlık çökmekte biliyoruz, hissediyoruz. Göz gözü görmese bile bizler zoru seçip, yolumuzu bilim ve akıl ile aydınlatmaya devam edeceğiz. Karl Marx'ın da dediği gibi "Bilime giden düz bir yol bulunmuyor ve yalnızca onun dik patikalarını tırmanmaktan çekinmeyenler aydınlık doruklarına ulaşma şansına sahiptir."”

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