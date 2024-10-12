Argasdi’nin 75. Sayısı “Hellim- Gullirikya Federasyon” Dosya Konusu ile Çıktı

Baraka Kültür Merkezi yazar ve çizerleri tarafından 21 yıldan bu yana hazırlanan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi’nin 75. sayısı çıktı!

Baraka Kültür Merkezi yazar ve çizerleri tarafından 21 yıldan bu yana hazırlanan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi’nin 75. sayısı çıktı!

Hellim-Gullirikya Federasyon

Üç ayda bir yayımlanan dergide, memleket gündemini ele alan yazılar, şiir, müzik, sinema, kitap, feminizm, bellek gibi sayfalara yer veriliyor. Her sayıda ayrı bir dosya konusuna yer veren derginin bu sayı dosya konusu ise “Hellim-Gullirikya Federasyon” olarak belirlendi. Hellim ve Gullirikya'nın tescillenme süreçlerindeki siyasi boyutunun değerlendirildiği "Gullirikya'nın Suçu Ne?"; tescil nedir, sosyalistler tescillemeye nasıl bakarın cevabını bulduğumuz "Neymiş Bu Tescil?"; sermayenin derdinin kültürel değer mi yoksa kültürel değerden kazanılan "coin"ler mi olduğunun tartışıldığı "Kültürel Değerden Kültürcoin'e"; kültürün kökeninin ne olduğunun araştırıldığı "Kültürün Kökeni Emektir" başlıklı yazıların yanında kültür sayfamızda ara bölgede, arafta kalan Ledra Palace Hotel'in tarihini irdeledik ve kaleme aldık.

Tüm bunları ve daha fazlasını bulabileceğiniz, 30 TL okur katkısı ile satılan Argasdi’yi Lefkoşa Khora Kitap Cafe’den ve Baraka Kültür Merkezi’nden temin edebilirsiniz.

Derginin hammaliye ekibi bu sayı için şöyle diyor;

"Bu ülkede yaşayıp, karnını bu ülkede doyuran, burayı vatan bilen herkesin sesiyiz biz, bir kolumuzun altında nenelerimiz, bir kolumuzun altında çocuklarımız; ileriye taşımalıyız kültürümüzü. Öfkemizi doğru yere yönlendirmeliyiz, birlikte federasyona yürüyeceğimiz bu yolda dostumuzu, düşmanımızı tanımalı, ona göre savunmalıyız değerlerimizi, adamızı; ya da saldırmalıyız el uzatanlara. Her şeyi olan ama hiçbir şeyi olmayan başka bir halk daha var mıdır acaba?"