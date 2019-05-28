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“Argonaftis” tatbikatı başlıyor

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Güney Kıbrıs’ta her yıl düzenlenen “Argonaftis-2019” (Argonot) tatbikatı ABD, Fransa, Yunanistan, İngiltere ve Almanya’nın katılımlarıyla bugün başlıyor.
“Argonaftis” tatbikatı başlıyor

Politis ve diğer gazeteler, Rum Savunma, Dışişleri, İçişleri bakanlıkları ile Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gibi birçok birimin işbirliğiyle bugün başlayacak “Argonaftis” (Argonot) tatbikatının 30 Mayıs’a kadar süreceğini yazdı.

Habere göre, güney Kıbrıs’ın  'hava sahası, karasuları ve MEB’inde üç aşamada gerçekleştirilecek söz konusu tatbikata, ABD, Fransa, Yunanistan, İngiltere ve Almanya’dan personel ve araç katılımı gerçekleşecek.

Söz konusu tatbikatın 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde sabah ve öğleden sonra yapılacak fasıllarında, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde yaşanan bir deniz kazası sonrası arama kurtarma senaryosu ve yabancı ülke vatandaşlarının toplu göçünün yönetilmesi senaryoları uygulamaya konulacak.

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