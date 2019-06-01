Argonaftis Tatbikatı tamalandı

Güney Kıbrıs karasuları ve hava sahasında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı “Argonaftis 2019” (Argonotlar) tamamlandı.

Fileleftheros gazetesi, “Argonaftis 2019” tatbikatının tamamlanmasının ardından İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in yaptıkları açıklamalarda tatbikatın başarısından söz ettiklerini yazdı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Angelidis konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın güçlü ve güvenli bir bölgesel merkez olarak tanınmakta olduğu iddiasında bulunurken, NEO grubunun kendi tatbikatının “Argonaftis” tatbikatıyla birlikte gerçekleştirmesinin şans eseri olmadığını ifade etti.

Angelidis, “Argonaftis” tatbikatının Avrupa ile bölge ülkeleri arasında, arama kurtarma operasyonlarında bir köprü konumuna getirdiği iddiasında da bulundu.

Öte yandan İngiliz Yüksek Komiseri Stpehen Lillie de tatbikata ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’la krizlerin yönetimi konusundaki işbirliğine büyük önem verdiklerini ve bu işbirliğini iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde geliştirme arzusunda olduklarını belirtti.

Lillie, bu tür tatbikatların çok önemli olduğu ve katkı koymaktan gurur duyduklarını belirttiği açıklamasında, katılımcı ülkelerin olası bir krize müdahalede tam olarak hazır olduklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Gazete, “Argonaftis” tatbikatına, fiilen ve gözlemci statüsünde, yirmiden fazla ülkenin katıldığını vurguladı.