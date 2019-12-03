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Argüden Kuyumculuk'un sahibi evinin önünden kaçırılıp darp edildi

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Kar maskeli iki şahıs tarafından evinin önünden kaçırılan Argüden darp edildi.
Argüden Kuyumculuk'un sahibi evinin önünden kaçırılıp darp edildi

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre, Argüden Kuyumculuk’un sahibi 74 yaşındaki Süheyla Argüden dün gece kar maskeli iki şahıs tarafından evinin önünden kaçırıldı.

 

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Kar maskeli iki şahıs tarafından evinin önünden kaçırılan 74 yaşındaki kadın önce Dikmen tarafında bulunan bir bölgeye götürülerek darp edildi.

Ağzı bantlanan, kolları ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanan kadın aracının içinde Alayköy Sanayi Bölgesi’ne bırakıldı.

Süheyla Argüden o halde aracını Alayköy Polis karakoluna sürdü polisten yardım istedi.

Olayın soygun amaçlı gerçekleştirildiği tahmin ediliyor

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