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Argüden: Maske getirdim, Bakanlar Kurulu karar almıyor!

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İş insanı Olgun Argüden isyan etti...
Argüden: Maske getirdim, Bakanlar Kurulu karar almıyor!

İş insanı Olgun Argüden isyan etti...

İşte Argüden'in yapmış olduğu açıklama;

Kamuoyuna Duyuru ,

Ben Olgun Arguden , 32 yildir uluslararası ticaret yapıyorum .Uçaklar uçmuyor bilyorsunuz . Direktörü olduğum Arguden Group şirketler gurubuna ait olan Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetunde faaliyet gösteren şirketimin ismine DHL özel kargo ile 30.000 Adet FDA ve CE sertifikasına sahip maske ithal ettim . Rum sağlık bakanlığına 10.000 Adet Bağiş Yaptım ve Rum sağlık bakanlığından beni arayıp teşekkür ettiler.KKTC sağlık bakanlığına yetkili personellerimi gönderdim 10.000 Adet de KKTC sağlık bakanlığımıza Bağış yapmak istiyorum dedim 10.000 Adet de Eczanelere Bir kar marjı gütmeden maliyetine vereceğimi söyledim . Halkımız eczanelerde olmadığı için maske bulamıyor . Onlarda çok memnun olduklarını , geri kalan 10.000 Adeti de bağış dışında olan maskeleri kendilerine ücret karşılığı vermemizi Rica ettiler . Bende eczanelerde hiç maske kalmadığını talebiniz varsa önümüzdeki Hafta Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetindeki ecza depolarına 200.000 Adet getireceğimi ve ne kadar istiyorsanız size gönderebileceğimi söyledim.Gerekli FDA & CE sertifikalarında kendilerine sunduk ve izni hemen verdiler . Sonra ticaret bakanlığına ithal izni gerektiği için gerekli evrakları verdikten sonra yeşil hat tüzüğü çerçevesinde bakanlar kurulu kararı gerektiğini ve bunun üzerine 2-3 bakanı aradığım halde ve üzerinden 1 Hafta geçmesine rağmen henüz bakanlar kurulundan bu karar çıkmadı bugün yarın diyorlar .Yetkililerimiz Halkı maske takmadığı yönünde eleştiriyorlar Fakat bu maskeleri nereden alıp Takacakları yönünde açıklama yapmıyorlar.Güney Kıbrıs Sağlık bakanlığından beni Dün tekrar aradılar ve çarşamba günü 9 milyon maske için ihaleye çıkacaklarını ( bunları halka bedava dağıtacaklarını)ve bu ihaleye katılmamı söyledi . Şu ana kadar da 280.000 Adet Rum kesimindeki ecza depolarına ithal etmiş bulunmaktayım . Ben kendi ülkem için bir katkı koymak istiyorum Ama karşılaştığım Manzara bu . 20.000 Adet Larnaca daki Ofis Depolarımda duruyor.
Gereken lüzum üzerine sizinle paylaşıyorum

O.Arguden

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