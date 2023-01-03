Arhun'dan açıklama; 11 bin 750 TL

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına ara verildi.

Toplantı arası açıklama yapan İşveren temsilcisi Metin Arhun, uzlaşmaya yakın olduklarını belirterek, "devlet kanadı sosyal sigorta prim desteğini yükselttiği takdirde, biz de başka bir rakama gideceğiz" dedi.

" Çıkacak olan prim desteği miktarı, asgari ücreti netleştirecek. Çalışma Bakanı ara istedi, şu an Başbakan'la görüşüyor' diyen Arhun, gün içinde sonucun netleşeceğini kaydetti.

Arhun şu an konuşulan rakamın net 11 bin 750 olduğunu da sözlerine ekledi.