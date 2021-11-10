  • BIST 1.609,090
  • Altın 577,60
  • Dolar 9,8276
  • Euro 11,3813
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Arıcılara, “Arı Ürünleri” konusunda eğitim verilecek

» »
Arıcılara, “Arı Ürünleri” konusunda eğitim verilecek.
Arıcılara, “Arı Ürünleri” konusunda eğitim verilecek

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen eğitim 13 Kasım Cumartesi günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın konferans salonunda yapılacak. Eğitim kapsamında, Türkiye’den uzmanlar polen, propolis, arı sütü ve arı zehriyle ilgili arıcılara bilgi verecek. Aynı gün arı zehri toplama konusunda uygulamalı eğitim de yapılacak.


Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak eğitimi Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Banu Yücel ve Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy verecek.


Kıbrıslı olan Prof. Nalbantsoy, ülkede ilk kez yapılan ve Arıcılık Araştırma Dergisi’nde (Journal of Apicultural Research) de yayımlanan araştırması “Kıbrıs Propolisinin Özellikleri” konusunda sunum da gerçekleştirecek.


Öğleye kadar sürecek eğitim sonrasında katılımcılara yemek verilecek ve uygulamalı eğitim için Lefkoşa yakınındaki bir arılığa gidilecek. 


Arı zehri toplama eğitiminin verileceği arılığın konum bilgisi konferans salonunda paylaşılacak. Katılımcılara ayrıca arılıkta kullanmaları için maska de dağıtılacak. 


Eğitim, Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rogers: Seçime Gidilirken Pandeminin İyi Yönetilmesi Şart10 Kasım 2021 Çarşamba 12:18
  • UBP-DP koalisyon hükümetinin programı yarın görüşülecek10 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
  • Yoğun Bakımda 6 Hasta İyileşmeyi Bekliyor10 Kasım 2021 Çarşamba 12:14
  • Kuir Kıbrıs: Toplum da kurumsal mekanizmalar da LGBTİ+’ları sessizliğe itiyo10 Kasım 2021 Çarşamba 11:17
  • Türkiye ve KKTC Meclislerinden Milletvekilleri Futbol Maçında Buluşuyor10 Kasım 2021 Çarşamba 11:09
  • Tütün ve puro çeşitlerine zam10 Kasım 2021 Çarşamba 11:03
  • 26 yaşında ölü bulundu10 Kasım 2021 Çarşamba 10:56
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Ulu Önder Atatürk’ün Çizdiği Yoldan Ayrılmayacağız10 Kasım 2021 Çarşamba 10:23
  • Av. Hanife Demir yazdı... OKUYUN AMA  GEÇMEYİN!!!!10 Kasım 2021 Çarşamba 10:15
  • Erkut Yılmabaşar yazdı...Ortaya Kar-Ma-Şık!10 Kasım 2021 Çarşamba 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti