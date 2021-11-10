Arıcılara, “Arı Ürünleri” konusunda eğitim verilecek.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen eğitim 13 Kasım Cumartesi günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın konferans salonunda yapılacak. Eğitim kapsamında, Türkiye’den uzmanlar polen, propolis, arı sütü ve arı zehriyle ilgili arıcılara bilgi verecek. Aynı gün arı zehri toplama konusunda uygulamalı eğitim de yapılacak.



Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak eğitimi Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Banu Yücel ve Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy verecek.



Kıbrıslı olan Prof. Nalbantsoy, ülkede ilk kez yapılan ve Arıcılık Araştırma Dergisi’nde (Journal of Apicultural Research) de yayımlanan araştırması “Kıbrıs Propolisinin Özellikleri” konusunda sunum da gerçekleştirecek.



Öğleye kadar sürecek eğitim sonrasında katılımcılara yemek verilecek ve uygulamalı eğitim için Lefkoşa yakınındaki bir arılığa gidilecek.



Arı zehri toplama eğitiminin verileceği arılığın konum bilgisi konferans salonunda paylaşılacak. Katılımcılara ayrıca arılıkta kullanmaları için maska de dağıtılacak.



Eğitim, Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşecek.