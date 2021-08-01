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Arıdamı'ndan yangın kontrol altına alındı, 60 dönüm yandı!

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Arıdamı köyünün batı kısmında öğlen başlayan yangın sonucu 60 dönümlük makilik alan ve 10 dönüm anız yandı.
Arıdamı'ndan yangın kontrol altına alındı, 60 dönüm yandı!

Arıdamı köyünün batı kısmında öğlen başlayan yangın sonucu 60 dönümlük makilik alan ve 10 dönüm anız yandı. Kontrol altına alınan yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Geçitkale Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve traktörler ile müdahale ediliyor.

 

 

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