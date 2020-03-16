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Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı

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Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı
Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı

Bundan 7 yıl önce yayın hayatına başlayan DETAY gazetesine ben2015 yılında köşe yazarı olarak aileye katıldım.

Gazete yöneticileri ile ilkelerimiz hep örtüşmüştür.

Ben köşe yazarı olarak yazılarımı özgür düşüncelerim temelinde yazdım.

 DETAY bu düşüncelerimle okuyucunun buluşması konusunda hep yanımda olmuşlardır.

Onlara bu duruşlarından dolayı teşekkür ederim.

Belli bir müddet Veb TV olarak da yayın hayatına başlayan yayınlarında da toplumu aydınlatıcı konularda konuların uzmanları ile programlar yaptım.

2015 yılından itibaren haftada üç kez yazdığım yazılarıma her ne kadar ara vermişsem de bu gazetenin yönetimi ve misyonu ile değil benim kişisel olarak aldığım bir kararladır.

Ancak bu gazetenin yazar kadrosunda olmaya gururla devam etmekteyim.

Zaman zaman olsa da yine yazılarımı göndermekte ve sizlerle paylaşmaktayım.

Yazılarımı yazdığım süre içinde yönetsel birçok konuyu işledim. Ancak üzgünüm ki pek de başarılı olduğumu iddia edemem.

Zaten yazılarıma ara vermemin arkasındaki gerçek da budur.

Gurur duyduğun en büyük başarım Erenköy tepeleri ile ilgili yazdığım yazının sonucunu almak olmuştur.

1974 sonrası Erenköy’deki tepelerin isimleri GKK tarafından değiştirilmiş ve Türkiye illerinin isimleri konmuştur. Bu duruma sessiz kalan Erenköy Mücahitler Derneği ve diğer mücahitler derneklerini eleştirerek onların bu durumu kabullenmelerini şiddetle protesto etmişimdir.

Köşe yazısı yazdığım sürece her Erenköy kutlama gününde yazdığım ayni yazıya sonunda GKK’dan olumlu bir yaklaşım gelerek Erenköy’deki tepelerin isimlerinin eski isimlere döndürüldüğü DETAY’a gelen bir yetkili tarafından bildirilmiştir.

Kısacası yazdıklarıma kulak asmayan sivil idareye karşı Asker gerekli hassasiyeti göstermiştir. Buradan onlara da teşekkür ederim.

DETAY yayın hayatımıza giren ve hep toplumsal duyarlılıkla yayın hayatına devam eden bir gazete olma anlayışını sürdürdüğü sürece hep yanında olacağım.

YEDİNCİ YILIN KUTLU OLSUN DETAY.

 

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