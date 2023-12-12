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Arif Hasan Tahsin ölüm yıldönümünde anılıyor

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 Herkes tarafından “Arif Hoca” olarak bilinen ve çağrılan Arif Hasan Tahsin Desem, Aralık 2012’de hayatını kaybetti.
Arif Hasan Tahsin ölüm yıldönümünde anılıyor

 Herkes tarafından “Arif Hoca” olarak bilinen ve çağrılan Arif Hasan Tahsin Desem, Aralık 2012’de hayatını kaybetti.

Arif Hasan Tahsin,30 Ağustos 1936’da Dillirga’nın Aytotoro köyünde doğdu. İlkokulu bu köyde, orta ve liseyi Lefkoşa’da okudu. 1961’de Kıbrıs Türk Öğretmen Koleji’ni bitirdi. 1983’e kadar ilkokul öğretmeni olarak çalıştı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda faal üye, Genel Sekreter ve Genel Başkanlık görevlerinde (1971-1985) bulundu. Sekreterlik görevinde bulunduğu sırada, 1974’te, Türkiye’ye hakaret ettiği gerekçesi ile Askeri Mahkeme tarafından 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yazım yaşamı 1978 yılında Söz gazetesinde başladı. Söz gazetesinde Başyazı ve “Olaylar ve Gerçekler” sütün başlığı altında yazılar ve haberler yayınladı. Söz gazetesinde “Çirkef Yatağının Ortasında Gülistanlık Olmaz” başlığı ile yayınlanan bir yazısı nedeniyle, yargı organlarını yerdiği gerekçesi ile 1983’te 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak üç gün sonra Federe Meclis’in çıkardığı Özel Af Yasası ile bu cezası kaldırılarak hapisten çıkarıldı. 1983’te oluşturulan Kurucu Meclis’te Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın temsilcisi olarak görev yaptı. Daha sonra haftalık Söz gazetesi ile Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık ve egemenlik hakkını savunmayı sürdürdü. 1985 ve 2000 yıllarında Cumhurbaşkanı adayı 1990’da YKP’den milletvekili adayı oldu.

Daha sonraki yıllarda günlük Avrupa ve devamı olan Afrika ayrıca haftalık Yeniçağ gazetelerinde yazım yaşamına devam etti. Hayatı boyunca hiçbir mücadeleden kaçınmayan Arif Hasan Tahsin hayata gözlerini yumduğu 12 Aralık 2012 tarihine kadar kalemiyle mücadelesini sürdürmüştür. Yayınlanmış Kitapları: Aynı Yolu Yürüyenler Farklı Yerlere Varamazlar (3 cilt), Çirkef Yatağının Ortasında Gülistanlık Olmaz, Geçmişi Bilmeden Geleceğe Bakmak, Nigose Baba, Geçmişten Geleceğe Bir Kıbrıs Hikayesi, Bir Sese Hasret, Yakın Geçmişimizin Bir Özeti...

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