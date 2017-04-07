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Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu Oldu

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Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu Oldu
“Arif Hasan Tahsin sadece Kıbrıs Türk Toplumu için değil tüm Kıbrıslılar için çok önemli hizmetler veren gerçek bir Kıbrıs Sevdalısıdır. "

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığına Güven Varoğlu Getirildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada  şu ifadeler kullanıldı;

12.12.2012 tarihinde hayatını kaybeden KTÖS kurucularından eğitimci, yazar, gazeteci Arif Hasan Tahsin’in gönüllerde yaşatılması, ülkemizin yeniden birleşmesi ve barış yolunda verdiği mücadelenin anlatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan “Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti” kendi arasında toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmıştır.

Başkan: Güven VAROĞLU

Asbaşkan: Hikmet OLGAÇER

Basın-Yayın Sorumlusu: Ali KİŞMİR

Faal Üye: Şener ELCİL

Faal Üye: Besim BAYSAL

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı  Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu ise ilk açıklamasında şunları vurguladı;

“Arif Hasan Tahsin sadece Kıbrıs Türk Toplumu için değil tüm Kıbrıslılar için çok önemli hizmetler veren gerçek bir Kıbrıs Sevdalısıdır. Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesine asker olarak koyduğu katkılar yanında politikacı, eğitimci, gazeteci ve yazar olarak da ülkemizin yeniden birleşmesi ve tüm Kıbrıslıların ortak vatanlarında barış içinde yaşaması için önemli katkılar koymuştur. Bayraktarlık, Elçilik ve Yönetim (BEY) üçlüsünün toplumumuzda baskı ve şiddet uyguladığı günlerde bile arkadaşları ile birlikte yılmadan mücadele etmiştir.

 

“Arif Hoca” ismi haksızlığa, yalana ve baskıya karşı mücadelenin, doğrunun ve cesaretin sembolü olmuştur. Arif Hoca’nın bu anlamda yaşatılması, kitaplarının basılması, çoğaltılması, yapılacak çeşitli etkinliklerle anılması Mütevelli Heyetimizin görevleri arasında olacaktır. Bu bağlamda Arif Hoca’nın anılması ile ilgili olarak bizlere katkıda bulunmak isteyen değişik görüşlere her zaman açık olacağımızı ve bundan da memnuniyet duyacağımızı ayrıca belirtmek isterim.

Son olarak böylesine önemli bir görevin şahsıma tevdi edilmesini uygun gören Mütevelli Heyeti’ndeki arkadaşlarıma ve Arif Hoca’nın saygıdeğer  ailesine de teşekkür ederim.”

 

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