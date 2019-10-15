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Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’ndan, barış kültürüne sahip çıkanlara destek

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Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, savaş çığırtkanlığına karşı sorunların çözümünde diyalog, anlayış ve uluslararası işbirliği kavramlarını öne çıkarıp, barış kültürüne sahip çıkmak ve mücadele edenlerin yanında olduklarını vurguladı.
Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’ndan, barış kültürüne sahip çıkanlara destek

Vakıftan yapılan açıklamada, dünyada barışın bir erdem olduğunu unutarak insanlık için sadece kan ve gözyaşı getiren savaş çığırtkanlığı yapmak ve bunu histeriye dönüştürmenin kabul edilecek bir davranış olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunlukla başkan ve toplum lideri olarak seçtiği Cumhurbaşkanı Akıncı’nın barışın önemini vurgulayan sözlerine bile tahammül gösteremeyen bazı çevrelerin adeta bir linç kampanyası başlattığını dile getirdi. Arif Hasan Tahsin ve Kültür Vakıf, “Kıbrıslı Türklerin seçilmiş liderinin ne söyleyeceğine, ne yapacağına bu çevreler ve makamlar mı karar verecek?” diye sordu. 

Vakıf, bugün dünyada savaşların getirdiği yıkımları, felaketleri bilmeyen olmadığı, buna karşı çıkarak, uzlaşmazlıkları barış yoluyla çözmenin tüm insanlığın yararına olacağını belirtti.

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