Arif Hasan Tahsin'in aramızdan ayrılışının 10. yılı anısına

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin temellerini oluşturan KTÖS’ün kurucularından biri olan Arif Hasan Tahsin’i onuncu ölüm yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Toplumda eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi ve sendikacı kimliği ile bilinen Arif Hasan Tahsin, Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen yurtseverlerinden biri olmuştur.

Arif Hoca, İngiliz koloni yönetimindeki dönemde Türk Öğretmen Kolejinde öğrenci olduğu yıllardan itibaren ortaya koymuş olduğu bağımsızlık, egemenlik, toplumsal muhalefet ve varoluş mücadelesini hayatının sonuna kadar sürdürmüştür.

Toplumsal muhalefetin en önemli isimlerinden biri olan Arif Hasan Tahsin’in 76 yıllık hayatının büyük bir bölümünde vermiş olduğu mücadele ve geride bıraktığı eserler hala daha tüm yurtseverlere ilham vermektedir.

Kıbrıs Türk toplumunun tarihindeki en ağır ekonomik ve siyasi buhranı yaşadığı bu günlerde, Arif Hasan Tahsin’in "Bilin ki başkasının himayesinde, koruması altında yaşamanın adı esarettir, boyunduruk altında yaşamaktır. Doğduğumuz topraklar üzerinde gücümüzün yettiği oranda, koruyabileceğimiz kadar haklara sahip olalım, ama onurumuzla yaşayalım." sözleri bugün Kıbrıs’ın kuzeyindeki durumu özetlemektedir.

Saygılarımızla