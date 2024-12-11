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Arif hoca anılıyor...

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Arif hoca anılıyor...
Arif hoca anılıyor...

İşe açıklama;

Arif Hasan Tahsin’i, aramızdan ayrılışının 12. yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

 

Toplumun örgütlü mücadelesine inanan ve Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı birleşik bir Kıbrıs hayalini savunan Arif Hoca, fikirleriyle bir lider olarak bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor.

 

Eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi ve sendikacı kimlikleriyle tanınan Arif Hoca’nın anısına “Krizler ve Savaşların Gölgesinde Ortadoğu ve Kıbrıs” başlıklı panelimizle, Arif Hasan Tahsin’i anıyor ve Ortadoğu ile Kıbrıs’ta krizlerin tarihsel ve güncel yansımalarını ele alıyoruz.

 

Tarih: 12 Aralık 2024, Perşembe

Yer: KTÖS Konferans Salonu

Saat: 18:00

 

Program:

 

Kısa bir resepsiyonla başlayacak olan etkinliğimize, Sol Anahtarı müzik grubu da şarkılarıyla katkı koyacak.

 

Gazeteci Serhat İncirli’nin yapacağı açılış konuşması sonrasında ise KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş moderatörlüğünde, araştırmacı yazar Hamide Rencüs, siyaset bilimciler Prof. Dr. Sertaç Sonan ve Dr. İpek Borman konuyla ilgili konuşmalar yapacaktır.

 

Tüm üyelerimizi, halkımızı ve konuyla ilgilenen herkesi tam da gündemde olan konuların tartışılacağı bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz.

 

 

 

 

 

  MUSTAFA BAYBORA

    KTÖS BAŞKANI

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