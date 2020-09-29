  • BIST 1.123
  • Altın 476,943
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

Arif Salih Kırdağ'dan eylem çağrısı

» »
'Başkan' adıyla bilinen Arif Salih Kırdağ bu akşam 6 Cumhurbaşkanı adayının katılacağı Tv programı öncesinde seçmenlerini eyleme çağırdı
Arif Salih Kırdağ'dan eylem çağrısı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ bu akşam 19:30'da seçmenlerini Genç TV önünde eylem yapmaya çağırdı.

DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL

Mecliste temsil edilen 6 partinin desteklediği adaylar bu akşam Genç TV'de tartışacak.

Saat 20.30'da Mustafa Alkan'ın sunduğu Er Meydanı Seçim Özel programına katılacak olan adaylar şunlar:

Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Serdar Denktaş, Erhan Arıklı.

Yalnızca mecliste grubu olan adayların çağırılması diğer adaylar tarafından eleştirilmişti.

 

BU AKŞAM..19 30 GENÇ TV ÖNÜN DE BULUŞALIM!!!!

Arif Salih Kırdağ paylaştı: 29 Eylül 2020 Salı
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı: O işletmeler açılacak, karantina ve QR kod uygulamasında değişiklik yok29 Eylül 2020 Salı 18:25
  • Başbakan Ersin Tatar Ankara'ya gidiyor29 Eylül 2020 Salı 18:19
  • Sağlık Bakanlığı: O işletmeler açılacak, karantina ve QR kod uygulamasında değişiklik yok29 Eylül 2020 Salı 18:15
  • Arıcıların, doğrudan gelir desteği için kayıtlarını 15 Ekim’e kadar yaptırmaları gerekiyor29 Eylül 2020 Salı 17:08
  • 7gr kokain yuttuğu iddia edilen Nil Kaptan Lefkoşa'ya sevk edildi...Beyin ölümü gerçekleşti29 Eylül 2020 Salı 16:55
  • Uluçay: Yeni Yasama Yılı Perşembe günü başlıyor29 Eylül 2020 Salı 16:54
  • EL-SEN: Grev yapacağız29 Eylül 2020 Salı 16:46
  • Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği:Kurallara uygun bir şekilde taşımacılığa devam edeceğiz29 Eylül 2020 Salı 16:36
  • Girne Vatan Lions Kulübü'nden anlamlı etkinlik29 Eylül 2020 Salı 16:28
  • Boşanmaktan vazgeçsin diye zorla kaçırdı,kendisini mahkemede buldu29 Eylül 2020 Salı 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti