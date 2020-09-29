Arif Salih Kırdağ'dan eylem çağrısı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ bu akşam 19:30'da seçmenlerini Genç TV önünde eylem yapmaya çağırdı.
DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL
Mecliste temsil edilen 6 partinin desteklediği adaylar bu akşam Genç TV'de tartışacak.
Saat 20.30'da Mustafa Alkan'ın sunduğu Er Meydanı Seçim Özel programına katılacak olan adaylar şunlar:
Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Serdar Denktaş, Erhan Arıklı.
Yalnızca mecliste grubu olan adayların çağırılması diğer adaylar tarafından eleştirilmişti.
BU AKŞAM..19 30 GENÇ TV ÖNÜN DE BULUŞALIM!!!!Arif Salih Kırdağ paylaştı: 29 Eylül 2020 Salı
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