Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Görev yaptığı üniversiteden iki hafta önce emekli edilen Prof. Dr. Orhan Kural vizyona yeni giren “Arif V 216” adlı filmle ilgili Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Profesör Doktor Orhan Kural, Cem Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cem Yılmaz'ın geçen günlerde vizyona giren 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren Orhan Kural, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ALDIĞI KARARLARA RAĞMEN"

Dilekçede, Cem Yılmaz'ın daha öncede kendisine yapılan uyarıları hiçe sayarak ısrarcı bir tutumla Sinema-Terapi metodu uygulayarak büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirdiğini belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin bağımlılıkları azaltma yönünde aldığı doğru karar ve çıkan yasalara rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda başta sigara, bonzai ve diğer bağımlılıklar maalesef hızla artmaktadır. Bunda en büyük rolü, yasa boşluklarından muhtemelen ısrarla menfaat karşılığı sinema ve sosyal medyadan istifade eden Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların ısrarlı ve planlı algı yönetimi uygulamasıdır” ifadeleri kullanıldı.

TÜTÜN FABRİKALARININ EKMEĞİNE BAL SÜRÜLÜYOR

Bu tür eylemlerin sigara firmalarının gizli reklam araçlarından olduğunu ileri süren Kural, “Bu film hakkında iki gündür çok sayıda telefon aldık. Yüksek miktarda ceza verilmediği takdirde bu tür olayların tekerrür edeceği herkesçe malumdur. Pek Yakında filminde Cem Yılmaz sigara ile hastaneye girmekte. Bu filmde ise uçağa girmektedir. Tütün ve uyuşturucu ürünlerinin bu tür yerlerde içilmesini ve tanıtımını yasakladığı halde gelecek nesillere kötü örnek olunmakta, tütün ve sigara fabrikalarının ekmeğine bal sürülmektedir. Yasağı ihlal eden kişiler hakkında dava açılmasını talep ederim” dedi.

YETERKİ BU MADDELERE FİLMLERDE YER VERMEYİN

Cumhuriyet Savcısına şikayetçi olarak ifade veren Prof. Kural, “Cem Yılmaz hakkında tütün mamulü olan sigarayı filmindeki sahnelerde özendirme anlamına gelecek şekilde kullandığı için şikayetçi olmak istiyorum. Daha önce de aynı kişi hakkında bir kez daha şikayetçi olmuştum. Tütün mamulleri konusunda yasal mücadele kapsamında katkıda bulunmak istedim” dedi. Cem Yılmaz'a da seslenen Prof. Kural, “Yeter ki bu maddelere filmlerinde yer verme. 1 milyonluk dairemi sana seve seve veririm” diye konuştu.