Arıklı: 1 Ağustos bu topraklarda varolmak için verilen mücadelenin simgesidir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında “ Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 451’inci, uzun yıllar Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesini yürüten Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 46’ncı yıl dönümü olan bugünü, 1 Ağustos Toplumsal Mücadele Bayramı olarak kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”dedi.

“1 Ağustos, Kıbrıs’ta var oluşunuzun ve bu topraklara tutunmak için verilen mücadelenin önemli bir simgesidir” diyen Bakan Arıklı , 1 Ağustos’un Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıldönümü olması nedeniyle de ayrı bir anlam kazandığını ifade etti.

Arıklı mesajında “1 Ağustos Toplumsal Mücadele Bayramını coşkuyla kutlarken, adada bayrağımızın altında özgürce yaşamamız için canını veren aziz şehitlerimize ve bu uğurda mücadele veren ancak bugün hayatta olmayan tüm liderlerimizi rahmetle anıyor ve onlara bir kez daha teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.