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Arıklı: "101 bin işçiden sadece 27 bini KKTC vatandaşı"

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Arıklı, bu borcun ve kamburun mutlaka halledilmesi gerektiğini, borcun faizinin bütçeye ciddi yük getirdiğini ifade etti.
Arıklı: "101 bin işçiden sadece 27 bini KKTC vatandaşı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 227 milyon 155 bin 400 TL’lik 2018 bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nun dün akşam geç saatlerde tamamlanan toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.

ARIKLI: “MESLEKLER YOK OLUYOR... VİZYON KONARAK GELECEK PLANLANMALI”

Bütçe üzerinde ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede meslek liselerine yönelmenin sadece yüzde 25 düzeyinde olduğunu, Avrupa ülkelerinde bu oranın tam ters olduğunu kaydetti.

Arıklı, yakın gelecekte bir çok mesleğin kaybolarak yerine birçok yeni mesleğin geleceğini, bu yönde vizyon konarak geleceğin planlanması gerektiğini, aksi takdirde yakın gelecekte birçok meslek sahibinin, meslekleri ortadan kalkacağı için mesleğini yapamaz hale geleceğini söyledi.

Ülkede 101 bin işçiden sadece 27 binin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Arıklı, özel sektörün neden yabancı iş gücü tercih ettiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sosyal Sigortalar’ın 240 milyon TL borcu bulunduğunu ve 35 bin kişinin Sosyal Sigortalar’dan maaş aldığını kaydeden Arıklı, bu borcun ve kamburun mutlaka halledilmesi gerektiğini, borcun faizinin bütçeye ciddi yük getirdiğini ifade etti.

Asgari ücretin yıllar içinde aşağıya doğru seyrederek 555 dolar seviyesine gerilediğini söyleyen Arıklı, asgari ücretin dövize endeksli hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, Sosyal Sigortalar çıkmazdan kurtarılmak isteniyorsa 12 prim 13 maaş uygulamasına formül bulunması gerektiğini, kurumun bu yükün altından kalkamayacağını söyledi. Arıklı, 13. maaşın ayrıca tartışılması gereken bir konu olduğunu ifade etti.  

Ortalama ömrün yakın gelecekte 100 yaşına çıkacağını söyleyen Arıklı, bu dikkate alınarak 60 olan emeklilik yaşı konusunda da yeni bir düzenlemenin tartışılması gerektiğini ifade etti.

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