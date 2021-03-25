  • BIST 1.394
  • Altın 443,015
  • Dolar 7,9383
  • Euro 9,3475
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Arıklı, 11 Nisan'daki kurultaya adaylık başvurusu yaptı

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 11 Nisan'daki kurultaya adaylık başvurusu yaptı.
Arıklı, 11 Nisan'daki kurultaya adaylık başvurusu yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 11 Nisan'daki kurultaya adaylık başvurusu yaptı.

11 Nisan'da gerçekleşecek olan YDP kurultayına adaylık başvurusu yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, bu kurultayın daha öncekilerden farklı olarak çok adaylı bir kurultay olacağına dikkat çekti.

"Gönül ister ki bu yarış kardeşçe olsun" diyen Arıklı, "12 Nisan'da birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz ve Ekim'de de yapılacak olan genel seçime hazırlanacağımız bir ekip ruhu içerisinde olmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

Arıklı, "Tüzük gereği genel başkanlığa müracaat için 150 imza ile başvuru yapılması gerekirken değerli dava arkadaşlarım 3 günde 3800 imza topladılar. Şu anda da bu 3 bin 800 imza ile de seçimi bitirmiş sayılıyoruz. Birkaç gün daha olsa bu imza da 5 bine kadar çıkardı. Ama önemli olan 11 Nisan'da üyelerimizin iradelerini ortaya koymaları ve bize yeniden güven oyu vermeleri" şeklinde konuştu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baybars:Üreticisinin yanında bir hükümet göremiyorum25 Mart 2021 Perşembe 19:05
  • Atakan:Entegrasyon sağlanamazsa,Ercan’a uçak indirilemeyecek25 Mart 2021 Perşembe 19:01
  • Amcaoğlu: Okul Müdürleri de 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü dile getirdi25 Mart 2021 Perşembe 18:56
  • HAKSEN’de Yeni Yönetim, Yeni Dönem25 Mart 2021 Perşembe 18:50
  • Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı25 Mart 2021 Perşembe 18:40
  • Başbakan Saner’den TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik25 Mart 2021 Perşembe 18:37
  • Hellim Üreticilerinden Avrupa Komisyonu’na “Kıbrıslı Türklerin Haklarını Gözetin” Çağrısı25 Mart 2021 Perşembe 17:56
  • Mecliste ekonomi,tarım ve sağlık konuşuldu25 Mart 2021 Perşembe 17:19
  • Saner'den Anastasiadis ve Mitsotakis'e yanıt25 Mart 2021 Perşembe 17:18
  • KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı25 Mart 2021 Perşembe 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti