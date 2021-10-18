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Arıklı:  13. Spor Şurası mutlaka yapılmalı

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkemizdeki spor anlayışının çağdışı kaldığını ifade etti ve bu anlayışın bir an önce değişmesi ve 13. Spor Şurası'nın mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.
Arıklı:  13. Spor Şurası mutlaka yapılmalı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkemizdeki spor anlayışının çağdışı kaldığını ifade etti ve bu anlayışın bir an önce değişmesi ve 13. Spor Şurası'nın mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

 

Arıklı açıklamasında şunları  kaydetti:

 

“Ülkemizin spor politikasını belirlemek, spor teşkilatlarının günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak, sporun yönetimsel olarak kurumsal bir yapıya kavuşturulması, spor fonunun daha verimli kaynaklara aktarılması, başarılı sporcuyu teşvik, ödül ve desteklenmesi konularının görüşülmesi için önerilerde bulunacağız. Oluşturulacak komisyonların mevcut konuları ve sporumuzun önünü tıkayan konuların yasal mevzuatlara göre düzenlenmesi noktasında, komisyonların çalışılmasını sağlayacağız. Bu yapının acil şekilde değişmesi gerekmektedir. Son yıllarda büyük sorunlar ile karşılaştığımız, spor alanındaki yenilikleri ve güncellemeleri takip edemememize neden olan spor yönetim şeklinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Şu an ülkemizdeki spor anlayışı, günümüz spor anlayışı ve politikasının çok gerisinde kalmıştır. Bu yapının acil şekilde değişmesi gerekmektedir.

Bu değişikliğin ve güncellemenin temellerini ise, 13. Spor Şurası bünyesinde çalışmalar gerçekleştirecek olan spor camiası atacaktır. Bir çok kurumda olduğu gibi, bu kurumda da, kemikleşmiş yapı artık değişmeli ve gençliğimiz önü açılmalıdır. Bu anlayış ile gerçekleşecek olan spor şurası, yeni bir başlangıcın temelini atacaktır."

KKTC Başbakan Yardımcılığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Basın Bürosu

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