  • BIST 1.432,800
  • Altın 528,49
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Arıklı: 2 firmanın akaryakıt vermeyi durdurması kabul edilmez

» »
Arıklı: 2 firmanın akaryakıt vermeyi durdurması kabul edilmez
Arıklı: 2 firmanın akaryakıt vermeyi durdurması kabul edilmez

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakan Erhan Arıklı, BRT’ye akaryakıt sorunu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Arıklı, akaryakıt krizinin, 2 firmanın akaryakıt vermemesinden kaynaklandığını anlattı.

2 firmanın dövizin yükselişi ve Uluslararsı borsada yakıtın değerinin artması nedeniyle bu tutumu sergilediğini kaydeden Arıklı, böyle bir konuda haber verilmeden, çözüm yolu aranmadan yakıt vermeyi durdurmanın kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Akaryakıt fiyat tespitinin Akaryakıt Birimi tarafından 15 günden bir yapıldığını kaydeden Arıklı, fiyat tespitinin Salı günü yapılacağını ve tespitin ardından konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini kaydetti.

Rekabet Kurulu’nun iki firma hakkında yarın soruştırma açacağını kaydeden Arıklı, “böyle stratejik bir konuda rekabet şartlarını ayarlayamazsınız. Bu konu Bakanlar Kuruluna aittir” dedi.

Arıklı, bu tip emrivakilere boyun eğilmeyeceğini ve istedikleri fiayatın fahiş olduğunu ifade etti.

Bakan Arıklı, yaşanan sorunun yarın çözümleneceğine inanç belirtti.

Erhan Arıklı, Tüp gazda da fiyatların arttığını belirterek, bu konunun da ilerleyen süreçte değerlendirileceğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: Bana da gönderdiler, videoyu izledim20 Ekim 2021 Çarşamba 18:04
  • Sennaroğlu Meclis’i Toplantıya Çağırdı20 Ekim 2021 Çarşamba 18:03
  • Taçoy: Video bir süredir şehir efsanesi olarak konuşuluyordu!20 Ekim 2021 Çarşamba 18:02
  • 29 Baş Kasaplık Koyun, Kapalı Zarf Yöntemiyle Satılacak20 Ekim 2021 Çarşamba 17:40
  • Özersay Sosyal Medya Hesabından Duyurdu...20 Ekim 2021 Çarşamba 17:27
  • CTP’den Hükümete: "Halkın Size Dayanacak Sabrı Kalmadı”20 Ekim 2021 Çarşamba 17:14
  • Bu Memleket Bizim Platformu Lefkoşa’da Eylem Yaptı20 Ekim 2021 Çarşamba 16:47
  • M.Kemal Deniz, Ölümünün 21’inci Yılında Anıldı20 Ekim 2021 Çarşamba 16:43
  • Maliye Bakanlığı E-Fatura Toplantısı Yarın…20 Ekim 2021 Çarşamba 16:34
  • Sahte AdaPass davasında 1 tutuklu daha20 Ekim 2021 Çarşamba 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti