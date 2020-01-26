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Arıklı: " 2. tura kalacağız"

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Yeniden Doğuş Partisi dün yoğun bir gün geçirdi. YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı sabah saatlerinde danışmanları ile seçim manifestosu üzerinde çalıştı.
Arıklı: " 2. tura kalacağız"

 

Yeniden Doğuş Partisi dün yoğun bir gün geçirdi. YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı sabah saatlerinde danışmanları ile seçim manifestosu üzerinde çalıştı. Öğle saatlerinde Kadın Kolları ile istişare toplantısı yaptıktan sonra Girne İlçe Teşkilatı ile bölge toplantısı yaptı. Burada 40 kişilik Girne İlçe Seçim Komitesi oluşturuldu. 

Arıklı daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Gazimağusa bölgesine geçti. Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerini ziyaret eden Arıklı, buradaki şehit aileleri ile bir araya geldi ve onların sorunlarını dinledi. 

Arıklı günün sonunda Gazimağusa İlçe Teşkilatının Maraş Gelişim Akademisinde düzenlediği istişare toplantısına katıldı. 

Burada coşkulu bir kalabalığa hitap eden Arıklı, YDP nin bu seçimlerde gönül seferberliği ilan ettiğini söyleyerek; "Herkes kendini bir Erhan Arıklı olarak görmeli ve ona göre saha çalışması yapmalı. Öncelikli hedefimiz ikinci tura kalmak. Bunu başaracak potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde rakiplerimize fark atacağız..." dedi. 

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine diğer adaylardan daha güçlü bir adayla girdiklerini söyleyerek, "Yeter ki samimiyetle çalışalım. Biz bu seçimi alacağız. Başka yolu yok" dedi. 

İlçe Başkanı Mehdi Uysal ise; Gazimağusada gönül seferberliği ilan ettiklerini söyleyerek bu tabanın kendini ispat edeceğinden emin olduklarını ifade etti. 

Toplantı sonunda 50 kişilik ilçe seçim komitesi oluşturuldu.

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