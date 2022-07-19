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Arıklı: 20 Temmuz dünya Türklüğünün bir zaferidir

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın, 20 Temmuz Barış Harekatının yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj:
Arıklı: 20 Temmuz dünya Türklüğünün bir zaferidir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz'un Dünya Türklüğünün bir zaferi olduğunu söyledi ve aynı zamanda Kıbrıs Türküne özgürlük, barış ve huzur getirdiğini kaydetti.  Arıklı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında şunları ifade etti: 

“Mehmetçik ve Mücahidimizin birlikte elde ettiği bu askeri zaferin anlam ve önemini yeni yetişen kuşaklara anlatmak boynumuzun borcudur. Aynı zamanda 20 Temmuz zaferimizin bir meyvesi olan devletimizi ekonomik, sosyal ve siyasi zaferle taçlandırmak için canla başla çalışmalıyız. Kurduğumuz bu aziz devleti yaşatıp geliştirecek atılımlar yapmakta ne yazık ki zayıf kaldık.  

“FEDERASYON HAYALİ NEDENİYLE KKTC’YE GEREKENÖNEMİ VEREMEDİK” 

Ne yazık ki uzun yıllardan beridir bir federasyon hayaline inanarak, KKTC devletine gereken önemi veremedik.  Ancak bundan sonra, Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizle birlikte, devletimizi ekonomik anlamda güçlendirecek ve uluslararası alana taşıyacak adımları atmakta kararlıyız. Unutmayalım ki,  bizler bugün barış, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşıyorsak, 20 Temmuz'da gerçekleşen Barış Harekatı sayesindedir. Eğer Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı, şimdi adada tek bir Türk yaşamını sürdürüyor olamazdı. 

Barış Harekatı’mızın 48. yıl dönümünü kutlarken şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnet ile anıyor, Anavatanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” 

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