Arıklı, 20 Temmuz dünya Türklüğünün zafer bayramıdır

Arıklı, 20 Temmuz her ne kadar Kıbrıs Türklüğüne özgürlük, barış ve huzur getirmişse ve bunun için Kıbrıs Türkleri tarafından bayram olarak kutlanıyorsa da, bu bayramın aslında dünya Türklüğünün zafer bayramı olarak kutlanması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz her ne kadar Kıbrıs Türklüğüne özgürlük, barış ve huzur getirmişse ve bunun için Kıbrıs Türkleri tarafından bayram olarak kutlanıyorsa da, bu bayramın aslında dünya Türklüğünün zafer bayramı olarak kutlanması gerektiğini vurguladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“Ne yazık ki Mehmetçik ve Mücahidimizin birlikte elde ettiği bu askeri zaferin anlam ve önemini dahi yeni yetişen kuşaklara anlatamadık. 20 Temmuz zaferimizin bir neticesi olan KKTC’yi hala daha ekonomik, sosyal ve siyasi zaferle taçlandıramadık. Kurduğumuz bu aziz devleti yaşatıp kökleştirecek tedbirler alamadık.

Yıllardan beri süregelen ve sonuç vermeyen bir federasyon hayaline bu devleti kurban edebilmek için müzakereler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Federasyon görüşmeleri devam ettikçe hiçbir devletin bizi tanımayacağı gerçeğini anlayamadık. “BM Kararları varken bizi tanımayacaklar. Bunun için federasyon görüşmeliyiz. Başka çaremiz yok” anlayışı ile halkımızı öğretilmiş bir çaresizliğe mahkum ettik.

Önümüzdeki sürecin bu anlayışın noktalanacağı bir süreç olmasını ve devletin başına bu devlete inanan insanların gelmesini umut ediyoruz.

Barış Harekatı’mızın 46. yıl dönümünü kutlarken şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnet ile anıyor, Anavatanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.