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Arıklı: 2023'te Ercan Havalimanı açılacak

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Arıklı: 2023'te Ercan Havalimanı açılacak
Arıklı: 2023'te Ercan Havalimanı açılacak

Arıklı, buna ek olarak tüm imkânsızlıklara rağmen yerel bütçe ile Girne-Alsancak Yolu’ndaki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı.
Bakan Arıklı, tüm olumsuzluklara ve hükümet içerisindeki engellemelere rağmen 4.5/5G ihalesini sonuçlandırdıklarını, 6 ay içerisinde bu hizmetin devreye gireceğini belirtti. Her eve fiber-optik altyapı projesinde Gönyeli’nin pilot bölge olarak seçildiğini aktaran Arıklı, “4.5/5G ihalelerinden devlete önemli kaynak yaratmış olduk. Umarım bunun 1-2 milyon TL’si bakanlığa verilir de her eve fiber-optik projesinde pilot bölge olarak seçilen Gönyeli’de çalışmaları başlatırız” dedi.

 

ERCAN YENİ TURİZM SEZONUNA YETİŞECEK

Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı, yeni Ercan Havalimanı’nın bittiğini ve teknik cihazların montajının yapıldığını söyledi. Montajın tamamlanmasının ardından Şubat içerisinde deneme uçuşlarına başlanacağını belirten Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’nın yeni turizm sezonunun başlangıcından önce resmi olarak açılmasının planlandığını kaydetti.

Arıklı, tüm imkânsızlıklara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “10 yıldır bekleyen Girne-Alsancak yolunu öz kaynaklarımızla yaptık. Birkaç tane istimlak var. Bürokrasimiz aşıp onu hızlandırabilirsek, Lefkoşa-Kuzey çevre Yolu’nun Alayköy’e uzanan batı bölümü kısa sürede tamamlamış ve Lefkoşa trafiğini büyük ölçüde rahatlatmış olacağız” dedi.

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