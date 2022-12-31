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Arıklı: 2023’te Halkın Özlediği İcraatları Hayata Geçirmek İçin Çalışacağız

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Arıklı: 2023’te Halkın Özlediği İcraatları Hayata Geçirmek İçin Çalışacağız
Arıklı: 2023’te Halkın Özlediği İcraatları Hayata Geçirmek İçin Çalışacağız

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni yıl dolayısıyla BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, siyasi ve ekonomik açıdan sıkıntılı bir yılın geride kaldığını belirterek önümüzdeki yıl bu sıkıntıların aşılması için hükümet olarak ellerinden yapacaklarını söyledi…

Arıklı, 2023 yılında hükümet programında da yer alan reformların hayata geçirilmesi ve yapısal reformların sağlanmasının en büyük görevleri arasında yer aldığını belirtti.

2022 yılında Bakanlık olarak ellerinden gelen icraatları imkanlar ölçüsünde hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Arıklı, Bakanlığının 2022 yılında gerçekleştirdiği icraatları anlattı…
Yıllardır sürüncemede kalan Güzelyurt-Lefke yolunun çok kısa bir süre içerisinde açılmasını sağladıklarını ifade eden Arıklı, yapımına başlanan Girne-Alsancak yolunun ise bir ay içerisinde biteceğini söyledi.

Arıklı, 4.5-5 G ihalesine çıkıldığını, bu sayede hem ülkeye ciddi miktarda para kazandırıldığını hem de 6 ay içerisinde 4 G’ye geçme imkanının hazırlandığını belirterek, 2023 yılında yol yapım çalışmalarının süreceğini ifade etti.
Limanların kamu-özel işbirliği ile rehabilite edilmesi ve işletime açılmasının da gündemlerinde olduğunu kaydeden Arıklı, birkaç ay içerisinde Ercan Havalimanı’na birçok havayolu şirketinin geleceğini, Mart ayında seferlere başlamak için iki tane şirketin izin aldığını söyledi.

Bakanlık olarak denizciliğe de el attıklarını ve büyük bir roro gemisi aldıklarını belirten Arıklı, bu sayede deniz yollarında rekabetin artarak bilet fiyatlarının düşeceğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın fiziki olarak bittiğini, son birkaç parçanın Amerika’dan gelmesi ile birlikte deneme uçuşlarının Şubat ayı içerisinde başlayacağına işaret eden Arıklı Mart ayı içerisinde ise Havalimanı’nın tamamen uçuşlara açılacağını söyledi.

Anavatan Türkiye’nin kaynaklarını iyi bir şekilde kullanmak için birçok proje geliştirmekte olduklarını da ifade eden Arıklı “Havadan, karadan, denizden sorumlu bir bakanlık olarak 2023 yılında halkımızın özlediği icraatları hayata geçirebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Erhan Arıklı, 2023’ün ülkeye hayırlı olmasını dileyerek halkın yeni yılını kutladı.

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