Arıklı: 2024’de 11 ölümlü kaza var, 11’i de insan hatası kaynaklı

Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada trafikte son zamanlarda artan ölümlü kazalara dikkat çeken Arıklı, “meydana gelen ölümlü kazalar içimizi parçalıyor” dedi.

Arıklı 2024 Yılında bugüne kadar toplam 11 ölümlü trafik kazası olduğunu belirterek, bu kazaların tümünün insan hatasından kaynaklandığının altını çizdi.

Arılı, şöyle devam etti:

“Keşke bakanlığı ve devleti suçladığımız kadar bu trafik magandalarını da suçlasak, alkollü sürenleri, çocuğunun altına son sürat giden arabaları çeken anne babaları da suçlasak ve herkes kendince bu işten bir pay alsa. Her trafik kazasından sonra devleti suçlayabilmek için gerekçeler buluyoruz. Tabi suçluyuz, tabi hatalarımız, eksikliklerimiz var. Bazı yollar kötü aydınlatma eksik ama kazaların çoğunun en büyük sebebi insan hatası