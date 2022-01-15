  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Arıklı: 23 Ocak Kader Seçimidir

»
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve bazı milletvekili adayları, Güzelyurt ve bölge köylerde temaslarda bulundu
Arıklı: 23 Ocak Kader Seçimidir

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bölge ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, gelmiş geçmiş hükümetlerin başarısızlıklarına dikkat çekerek, YDP’nin ise uzun zamandan beri halkla iç içe olduğunu kaydetti.

Arıklı halka hitabında,  11 aylık hükümet döneminde yaptıklarından bahsederek, “Şimdi daha güçlü bir YDP’nin meclise girebilmesi için siz değerli vatandaşlarımıza güvenoyu istiyoruz. 25 yıldan sonra ilk kez kurulan YDP özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin son zamanlardaki operasyonlarına tanık oluyor. Biz güçlü bir şekilde mecliste muhalefetimizi yerine getirdik, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısındaki adayın seçilmemesi için olağanüstü bir çaba gösterdik. Neticede Türkiye ile uyumlu bir politika takip edebilecek sayın Tatar’ın  seçilmesine ön ayak olduk. Ancak o tarihten sonra ne yazık ki hem Yeniden Doğuş Partisi’ni içini karıştırmaya çalıştılar  hem de bizim hükümet döneminde yapmak istediğiniz birçok olumlu icraata engel olundu” dedi.

 

YAPILAMAYAN ŞEYLERİ YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 

Arıklı, hükümette oldukları sürede bunca yıldır ülkede yapılamayan birçok şeyi yapmak için yola çıktıklarına da dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bir milletvekili, bir bakan olmamıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz destekle imzaladığımız anlaşmalar, adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin makus talihini değiştirebilecek anlaşmalardı… Bunlardan bir tanesi Türkiye Ticaret Bakanlığı ile yapmış olduğumuz anlaşmadır ki bu anlaşma; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gümrüklerin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik anlaşmaydı. Ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen her türlü malın sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye satılabilmesinin yolunu açaçacaktı. Sadece Türkiye’ye değil İngiltere'ye ve Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'nin anlaşmalı olduğu bütün ülkelere mallarımızı satabileceğimiz bir anlaşmaydı… Bu anlaşma  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nden geçti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı, resmi gazetede yayınlandı  ancak Ulusal Birlik Partisi bu antlaşmayı  bakanlar kurulundan dahi geçirmediler. Bizden korkuyorlar çünkü, bunca yıldır yapılan beceriksizliklerin,  haksızlıkların, hırsızlıkların ortaya çıkmasını istemiyorlar. O anlaşmayla anlaşmalı tarıma geçecektik… Anlaşmalı Sanayi mamulleri üretimine geçecektik… Anlaşmalı tarımda ricada bulunduk ,TC Ticaret Bakanı bizim için muz kotasını  kaldırdı. ilk etapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yıl buzu 50 ton muz ihraç edeceğiz…”

res3-002.jpg

KADERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

 

Arıklı,  23 Ocak'ta yapılacak seçimin bir kader seçimi olduğunu da vurgulayarak, “Bizim insanlarımız 45 yıldır süregelen bu düzeni kuranlara dur deyip kendi kaderini değiştirecektir… Ülkenin kaderini, çocuklarımızın,  torunlarımızın kaderini değiştirebilirsiniz… O güç sizde var… Ve bu irade de YDP’e var… Yeniden Doğuş Partisi’ne bir şans verirlerse,  göreceksiniz bu ülkenin kaderini nasıl değiştiriyoruz…” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Heyeti LTB’yi Ziyaret Etti14 Ocak 2022 Cuma 18:58
  • Erhürman: Uzun Vadeli Kalkınma Planı, Ekonominin Anayasası Olacak14 Ocak 2022 Cuma 18:44
  • Öksüzoğlu: İstikrarlı Bir Hükümet İçin Tek Partili Bir Hükümetin Olması Gerektir14 Ocak 2022 Cuma 18:06
  • Ataoğlu: Manifestomuz, Ülke Geleceğinin Yol Haritasıdır14 Ocak 2022 Cuma 17:58
  • Özyiğit: Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası Yaşam Bulacak14 Ocak 2022 Cuma 17:53
  • Özberk: Kamuda Taşeron Sistemi Derhal ve Tamamen Kaldırılmalı14 Ocak 2022 Cuma 17:09
  • Nurel: Bir Olup Ayağa Kalkmak Zorundayız14 Ocak 2022 Cuma 16:55
  • Bağımsızlık Yolu: Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olmalı14 Ocak 2022 Cuma 16:48
  • Erhürman: Vergi Tabana Yayılacak, Adalet Sağlanacak14 Ocak 2022 Cuma 16:43
  • Çavuş: Halk İçin Mücadele Etmeye Kararlıyım14 Ocak 2022 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti