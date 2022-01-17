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Arıklı: 23 Ocak Milattır

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YDP İskele Limak Otelde Zafer Şöleni düzenledi.
Arıklı: 23 Ocak Milattır

YDP İskele Limak Otelde Zafer Şöleni düzenledi. Yüzlerce partilinin katılımı ile mitinge dönüşen gecede bir konuşma yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, "23 Ocak tarihinde benim halkım bir karar verecek. Ya bunca yıldır süregelen bu vurgun düzenini, bu soygun düzenini kuran ve yaşatanları yeniden iş başına getirecek soyulmaya devam edecek ya da bu düzeni kuranların başına yıkacak olan Yeniden Doğuş Partisi'ni işbaşına getirecek. Dolayısıyla 23 Ocak bizim için bir milattır. Halkımız için bir milattır... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir milattır... Halkımız 23 Ocak tarihinde kendi kaderine sahip çıkmalıdır, çocuklarını düşünmeli torunlarını düşünmeli, yüce Türk milletini düşünmelidir" dedi.

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Arıklı konuşmasına şöyle devam etti; "1974'te şanlı Türk ordusunun mücahitler ile birlikte hürriyete kavuşturduğu Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulan bu düzen maalesef şehitlerimizin ruhunu sızlatıyor... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu düzen yakışmıyor.  1974 te 180 bin Rum’un bıraktığı zenginliği 90 bin Türke adilane paylaştıramadık. Büyük zenginlikleri çok kısa bir süre içerisinde tükettik. Sonra da Anavatanın gönderdiği milyarları belli bir zümreye peşkeş çeken ve netice itibariyle sürekli Türkiye'den para dilenen bir yönetim oluşturduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin imkanları geniştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insanları kendi ekonomik düzenini kurabilecek kendi Ayakları üzerinde durabilecek bir yapıyı kurmayı başarabilir. Bize ruhsat verin. Neler yapabileceğimizi görün"

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Gecede konuşma yapan Genel Sekreter Enver Öztürk te birlik ve beraberlik mesajları vererek ;"Bizden ayrılan bir grup rakiplerimizle iş tutuyor. Üyelerimizi karma oy kullanmaya teşvik ediyorlar. YDP nin başarısını engellemeye çalışanlar sadece bize değil içinden çıktıkları topluma da ihanet ediyorlar" dedi.

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