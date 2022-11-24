Arıklı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

İnsanı bilgi ve irfanla donatıp yetişmesini sağlayan öğretmenler, toplumları her zaman ayakta tutan kişiler olurken, icra ettikleri meslek önemini ve saygınlığını hiçbir zaman yitirmemiştir. Aile kadar değerli olan öğretmenlerimiz; sanat, bilim ve kültür alanlarında ülkemizin şekillenmesinde ve kalkınmasında her zaman lider olurken, yurt savunmasında da en ön saflarda yer almış, şehitler vermiştir. Öğretmenler, ülkenin geleceği olan yeni nesilleri yetiştirip gençlerimizi hayata hazırlarken, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, çok özel ve yüce bir hizmet sunmaktadır. Öğretmenlik, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulan, aynı zamanda ağır sorumluluk gerektiren bir meslektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, onun açtığı eğitim yolundan giderek eğitim ışığını yeni nesillere taşıyan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor, onlara sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.