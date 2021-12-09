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Arıklı 4 kez elektriğe zam yapmak istedim Bakanlar kurulu onaylamadı!

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Arıklı 4 kez elektriğe zam yapmak istedim Bakanlar kurulu onaylamadı!
Arıklı 4 kez elektriğe zam yapmak istedim Bakanlar kurulu onaylamadı!

Arıklı 4 kez elektriğe zam yapmak istedim Bakanlar kurulu onaylamadı!

İşte açıklama;

Sevgili Sunat Atun, "Zamanında zam yapılmadı. KIB-TEK Zarara uğratıldı" diyorsun ya, bunun hesabını şu anda yanyana oturduğun partili Bakanlara soracaksın. Şubat 2021 den beri Kıb-Tek Yönetim Kurulu 4 defa zam kararı aldı. Ben de bunu Bakanlar Kuruluna götürdüm. Hatta Kıb-Tek Yöneticilerini Bakanlar Kuruluna çağırıp maliyetler konusunda brifing verdirdim. Ama her seferinde Bakanlar Kurulu bunu red etti...

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