Arıklı 4 kez elektriğe zam yapmak istedim Bakanlar kurulu onaylamadı!

İşte açıklama;

Sevgili Sunat Atun, "Zamanında zam yapılmadı. KIB-TEK Zarara uğratıldı" diyorsun ya, bunun hesabını şu anda yanyana oturduğun partili Bakanlara soracaksın. Şubat 2021 den beri Kıb-Tek Yönetim Kurulu 4 defa zam kararı aldı. Ben de bunu Bakanlar Kuruluna götürdüm. Hatta Kıb-Tek Yöneticilerini Bakanlar Kuruluna çağırıp maliyetler konusunda brifing verdirdim. Ama her seferinde Bakanlar Kurulu bunu red etti...