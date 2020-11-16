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Arıklı %5 aldığını unuttu üye sayısı en büyük 2. partiyiz dedi

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı %5 aldığını unuttu üye sayısı en büyük 2. partiyiz dedi
Arıklı %5 aldığını unuttu üye sayısı en büyük 2. partiyiz dedi

İşte Arıklı'nın sosyal medyada yaptığı açıklama;

Bugün Mecliste özetle dedik ki;" YDP nin koalisyona girme ihtimali bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Bu Mecliste "Beyaz Milletvekilleri" ve "Zenci Milletvekilleri" yoktur. YDP bu ülkenin yasalarına göre kurulmuş üye sayısı açısından KKTC nin ikinci büyük partisidir. YDP ye ırkçı bir gözle yaklaşmak doğru değildir. Irkçılık, bir kişi veya grubu doğum yeri, kökeni, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ötekileştirmektir. Kin ve Nefret suçları BM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından da yasaklanmıştır. Bu ülkede YDP yi ötekileştirmek, kimsenin haddi değildir. Biz kardeşiz. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz..."

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