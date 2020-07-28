  • BIST 1.176
  • Altın 431,969
  • Dolar 6,9193
  • Euro 8,1178
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGazocağını açık unuttu mutfak yandı

Arıklı: “6 bin 500 Rum, Kuzey’deki evlerine dönmek için başvurdu”

» »
YDP Genel Başkanı Arıklı, Meclisteki konuşmasında 6 bin 500 civarında Rumun Kuzey’de bıraktıkları evlerine geri dönmek için başvuruda bulunduğunu anımsattı.
Arıklı: “6 bin 500 Rum, Kuzey’deki evlerine dönmek için başvurdu”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası kapsamında 6 bin 500 civarında Rumun Kuzey’de bıraktıkları evlerine geri dönmek için başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmaları devam ederken bunun Bakanlar Kurulu kararıyla delinmek istenmesini eleştiren Arıklı, Karpaz’da bu Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak insanların yargı yoluyla Karpaz’da evlerinden tahliye edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Arıklı, insanların yaşadığı mağduriyete işaret ederek, o insanların tazmin edilmesi veya insanlara yer gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Arıklı, bugün gerçekleştirilen eylemi asla benimsemediklerini söyleyerek, imzalanmayan imar planının Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin inisiyatifi doğrultusunda imzalandığını, bu konuda hükümete baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Merkez hükümetin bu işin dışında bırakılarak, İmar Planı’nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Arıklı, dün sendikaların yaptığı grevi hükümetin alması konusuna da değindi.

Arıklı, durumun çok da vahim olmadığının kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, girişlerin karantinalı olmasının samimi bir talep değil, siyasi bir talep olduğunu görüşünü aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu açıklama yaptı28 Temmuz 2020 Salı 16:24
  • “Sn. Pilli, Bilimin Mi, Yoksa Başbakanın Açıkladığı Kararlardan Mı Yanadır?”28 Temmuz 2020 Salı 16:24
  • Arıklı: “6 bin 500 Rum, Kuzey’deki evlerine dönmek için başvurdu”28 Temmuz 2020 Salı 16:23
  • “Sn. Pilli, Bilimin Mi, Yoksa Başbakanın Açıkladığı Kararlardan Mı Yanadır?”28 Temmuz 2020 Salı 16:18
  • "Başbakan'ın açıklamaları tutarsız"28 Temmuz 2020 Salı 15:08
  • Karpaz'da Covid-19 Vakası28 Temmuz 2020 Salı 14:14
  • Gezici anketinde bu kez Akıncı çıktı!28 Temmuz 2020 Salı 13:16
  • "Tepedeki İnsanlar Sıradan İnsanlarla Uğraşmaya Başlarsa İfade Özgürlüğü Ortadan Kalkar"28 Temmuz 2020 Salı 12:57
  • Emirates'ten teşvik: Uçakta koronavirüse yakalanan yolcuların tedavi, karantina ve cenaze masrafları karşılanacak28 Temmuz 2020 Salı 12:50
  • Gönyeli'de COVİD-19 Vakası ile ilgili açıklama28 Temmuz 2020 Salı 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti