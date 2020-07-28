Arıklı: “6 bin 500 Rum, Kuzey’deki evlerine dönmek için başvurdu”

YDP Genel Başkanı Arıklı, Meclisteki konuşmasında 6 bin 500 civarında Rumun Kuzey’de bıraktıkları evlerine geri dönmek için başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası kapsamında 6 bin 500 civarında Rumun Kuzey’de bıraktıkları evlerine geri dönmek için başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmaları devam ederken bunun Bakanlar Kurulu kararıyla delinmek istenmesini eleştiren Arıklı, Karpaz’da bu Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak insanların yargı yoluyla Karpaz’da evlerinden tahliye edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Arıklı, insanların yaşadığı mağduriyete işaret ederek, o insanların tazmin edilmesi veya insanlara yer gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Arıklı, bugün gerçekleştirilen eylemi asla benimsemediklerini söyleyerek, imzalanmayan imar planının Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin inisiyatifi doğrultusunda imzalandığını, bu konuda hükümete baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Merkez hükümetin bu işin dışında bırakılarak, İmar Planı’nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Arıklı, dün sendikaların yaptığı grevi hükümetin alması konusuna da değindi.

Arıklı, durumun çok da vahim olmadığının kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, girişlerin karantinalı olmasının samimi bir talep değil, siyasi bir talep olduğunu görüşünü aktardı.