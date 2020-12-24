Arıklı: 640 milyon için gittik, 800 milyon lirayla geri döndük

Erhan Arıklı, Başbakan Ersan Saner ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte gerçekleştirilen Ankara ziyaretinin olumlu geçtiğini belirterek, ülkeye 800 milyon TL maddi yardımla döndüklerini söyledi.

Arıklı, Türkiye’den gelecek olan paranın maaşlara 400 milyon TL, reel sektöre 240 milyon TL ve diğer giderlere 160 milyon olmak üzere piyasaya toplam 800 milyon TL akacağını ve piyasanın az da olsa rahatlayacağını ifade etti.

“Beklentimizden yüksek parayla geri döndük”

Yola çıkarken maliye bakanının 640 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu söylediğini ancak Ankara’ya gidince 800 milyon TL verileceğini öğrendiğini aktaran Arıklı, “Sürpriz oldu. Beklentimizden yüksek para ile döndük” diye konuştu.

“Saner sunum yaptı”

Esnafın 13.cü maaşları ve reel sektöre verilecek parayı beklediğine işaret eden Arıklı, “Gelecek para 2020 yılı içindi. 2021 yılı için kapsamlı bir çalışma yapıldı. 2021 yılı için Başbakan sunum yaptı. Ekonomik protokolde yer alacak. Özel sektör çalışanlarına doğrudan ve dolaylı destek yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Özelde çalışanlar da insanımız”

Özel sektöre yılsonuna kadar maddi kaynak verilmesinin gündemde olduğuna işaret eden Arıklı, “Ülkede sadece memurlar yaşamaz, özelde çalışanlar da insanımız” dedi.

“Bürokratik engellerden bahsedildi”

Türkiye’nin kamu reformu konusunda telkinlerde bulunduğuna işaret eden Arıklı, “Dipsiz kuyuya para akıtılmaktan vaz geçilmesi açık şekilde ifade edildi. E-devlete geçişle ilgili bilgiler verildi. Oradaki görevli yaptığı sunumda E-Devlete geçmeniz için size yalvarıyoruz ancak bürokrasiden dolayı geçilemiyor. Bürokratik engeller çıkarılıyor şeklinde bize şikayet etti. Bürokrasiden kurtulmalıyız” şeklinde konuştu.

“Statükoyla mücadelede basın yardımcı olsun”

Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükseltmek ve çağdaş bir hayata ulaşmasını sağlamak isteyen bir hükümetin kararlılığını gördüklerini vurgulayan Arıklı, “Hazırlanacak olan protokolde özel sektörle ilgili düzenlemeler de var. İç statükoyu koruyan bürokratik engelleri çıkaran yapıyla mücadelede bize yardımcı olun. Sırtını devlete dayayıp geçinenlerle mücadelede basın yardımcı olmalı” ifadeleri kullandı.