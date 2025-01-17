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Arıklı: 7 can kaybına neden olan kazaların sebebini göz ardı etmeyin

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden trafik kazalarına ilişkin bir açıklama yaparak, “Allah için, şu son 7 can kaybına neden olan kazaların sebebini de lütfen göz ardı etmeyin” dedi.
Arıklı: 7 can kaybına neden olan kazaların sebebini göz ardı etmeyin

Bakan Arıklı, “Son bir haftada trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye ulaştı… Tamam, yollarımızın bir kısmı karanlık… Tamam, yollarımızın bir kısmı oldukça kötü… Tamam, yollarımızı güvenli hale getirebilmek için bütçemiz yetersiz… Tamam, her ay 2500 civarında yeni araç trafiğe çıkıyor. Ama yollarımızın kapasitesi aynı…” ifadelerini kullandı.

“Bunları daha da artırabilir ve ben dahil bu ülkeyi yönetenleri yerden yere vurup istifaya davet edebiliriz…” diyen Arıklı, “Ama Allah için, şu son 7 can kaybına neden olan kazaların sebebini de lütfen göz ardı etmeyin” açıklamasını yaptı.

Ulaştırma Bakanı Arıklı, açıklamasında Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya da yer verdi.

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