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Arıklı: Ada 74 için KKTC maliyesinden kuruş para çıkmadı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Sağlık önemli ama akıl sağlığı daha önemli…’ başlığı altında bir paylaşım yaparak, Ada 74 gemisine ilişkin iddialara yanıt verdi.
Arıklı: Ada 74 için KKTC maliyesinden kuruş para çıkmadı

Bakan Arıklı, “Adamın biri çıkmış beni yalancılıkla itham ediyor ve istifamı istiyor. Ne yalan söylemişim? Ben demişim ki ‘Ada 74 gemisi için KKTC maliyesinden para çıkmadı’. Oysa Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Megamar Denizcilik isimli Şirkete 4 milyon 230 dolar para göndermiş. “Aha dekont. Hani de bizden para çıkmadıydı. Yalancı. Derhal istifa et”… Bu arkadaşın mutlak surette kontrol altına alınması gerekiyor. Ciddi zihinsel problemleri var” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “İşin özeti şu; bu gemi alınırken operasyonu, Türkiye Özelleştirme İdaresi, Türk Loyd, Türkiye Denizcilik İşletmeleri yürüttü. Gemi Yunanistan’dan alındığı için Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketinin adı kullanılmadı. Bunun yerine bu şirketin Türkiye Acentesinin ismi kullanıldı. Gemi bedelinin KKTC adına düşen yaklaşık 28 milyon TL’de KEİ Ofisi tarafından ödendi. Dediğim gibi bu gemi için KKTC maliyesinden kuruş para çıkmadı” açıklamasını yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Hal böyle iken bu adam benim yalan söylediğimi iddia ederek istifamı istiyor. Dedim ya, sağlık önemli ama akıl sağlığı daha önemli” dedi.

 

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