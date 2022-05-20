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Arıklı: Ada ülkesiyiz ve devletimizin bir denizcilik politikası yok

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Arıklı: Ada ülkesiyiz ve devletimizin bir denizcilik politikası yok

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Hatay’dan Girne’ye deniz otobüs seferlerinin başlaması dolayısıyla gerçekleşen kabulde konuşan Bakan Arıklı, deniz yollarına büyük önem verdiklerini ancak uzun zamandır Taşucu dışında herhangi bir noktaya sefer koyamadıklarını belirterek, bu adımı attığı için Hatay Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

“Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmeleri Ltd. Şti. uzun zamandır atıl vaziyette. Ada ülkesiyiz ve devletimizin bir denizcilik politikası yok. Ulaşımda yelpazeyi genişletemedik ve uzun zamandan beri bunun sıkıntısını yaşadık” diyen Arıklı, uçak fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ne yükseköğrenim ne de turizmin istenilen noktaya taşınamadığını ifade etti.

- “Denizcilik işletmelerini nasıl canlandırırız diye düşünürken, Hatay Belediyesi imdadımıza yetişti”

Bakan Arıklı, “Denizcilik işletmelerini nasıl canlandırırız diye düşünürken, Hatay Belediyesi imdadımıza yetişti. Allah razı olsun. Gerçekten bizim için iyi bir açılım oldu bunun için sizlere teşekkür ediyorum” diyerek, KKTC’den Mersin ve Antalya’ya da deniz otobüslerinin konulmasını hedeflediklerini,  bir de Ro-Ro gemisine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Arıklı, “19 Mayıs’ta böyle bir açılımın olması ayrıca bizim için çok anlamlı. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Savaş ise Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesi için Samsuna çıktığı gün, KKTC’deki soydaşları ile kavuşmak istediklerini belirtti. Savaş, söz konusu deniz otobüsü seferlerinin konması için altı yıl uğraştıklarını belirterek “Altı yıldır uğraşıyoruz sonunda başardık, sizlerin yardımıyla birlikte bu deniz seferlerinin ebedi olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

 

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