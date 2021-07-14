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Arıklı: Akıl tutulması yaşıyoruz...

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Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:
Arıklı: Akıl tutulması yaşıyoruz...

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

AKIL TUTULMASI YAŞIYORUZ...

Az önce katıldığım bir TV Kanalında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretini değerlendirirken, onun Mecliste yapacağı konuşmaya da değinerek şunları söyledim; "Fikrine katılır veya katılmazsınız. Seversiniz veya sevmezsiniz. Ama orada konuşacak olan Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır. Bizi tanıyan tek ülkenin Cumhurbaşkanı. İlk defa böyle bir konuşma yapılıyor. Orada herkesin bulunması en büyük arzumuz. Hele hele katılıp da bir provokasyon olması bizi ciddi şekilde rencide eder. CTP ve TDP’nin de orada olmasını umut ediyorum. Umarım bir provokasyon olmaz. CTP ve TDP’nin bu konuda dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyorum..."

Konuşmam aynen bu. Ne garip ki bir haber sitesi bunu haberleştirirken, Arıklı;"CTP ve TDP’yi uyardım" şeklinde verdi.

Haberin içeriğinde "Uyarma" ile ilgili bir cümle yok.

Haber sosyal medyada yayınlanınca CTP ve TDP’liler altına küfür ve hakaret yarışına girerek yorum yaptılar. Yetmedi Sevgili Mehmet Harmancı; "Arıklı’nın haddine değil" dedi. Bazı CTP’liler kendi hesaplarından ağır laflar söylediler. Sayın Özyiğit ve Sayın Harmancıyı aradım. Cevap vermediler. Sayın Erhürman’ı aradım. Durumu izah ettim. İzahatım için teşekkür etti.

Şimdi sormak lazım. Bu nasıl bir haberciliktir, bu nasıl bir haber okuyuculuktur. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ne deyim...

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