Arıklı: Akıncı’yı kendi haline bıraktık. İlhaka karşıyız, KKTC’yi tanıtacağız

YDP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Son siyasi gelişmelerle ilgili olarak, ilhakın ya da iltihakın ne Kıbrıs Türk Halkı’nın ne de Türkiye’nin gündeminde olduğunu belirten Arıklı, Akıncı’nın, Türkiye’den gelecek tepkileri bilerek, bilinçli olarak bu demeçleri verdiğini söyledi.

Arıklı, “Masumane değil. Son derece planlanmış bir röportaj. Adeta çalışılmış sorular var ve verilen cevaplar var.” dedi.

Akıncı’nın CTP tabanından oy tırtıklamaya çalıştığını savunan Arıklı, KKTC’nin ne Kırım ne de Hatay’la benzediğini söyledi.

KKTC’nin Türkiye’nin ilhakına karşı olduklarını belirten Arıklı, Akıncı’nın Türkiye’yi seçim malzemesi olarak kullanmaya devam edeceği görüşünü paylaştı ve “Önünü ardını düşünmüyor. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi, kırıp dökerek bu süreci götürmeye çalışacak. Bana göre bir Cumhurbaşkanı’na yakışmayan bir tavır. Toplumu bölüyor ve TC ile KKTC arasındaki ayrışmayı körüklüyor” dedi.

“Maraş’taki toplantı seçim malzemesi yapılıyor”

Türkiye’den gelen bazı eleştirilere tepki gösteren Arıklı, makama saygı gerektiğini vurguladı.

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, Akıncı’nın 5 yılda ne yapıp yapmadığını konuşmak gerekirken birilerinin suni gündemlerle anlamsız kör döğüşü tartışmalar yaşandığını söyledi.

Ülke gündemi içinde Maraş’taki toplantıyı hatırlayan Arıklı, toplantının seçim malzemesi yapıldığını, Maraş’la ilgili tüm görüşlerin dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Arıklı, TC Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun kendisini arayarak özür dilediğini açıkladı.

YDP Genel Başkanı, soru üzerine Türkiye’den mali yardımların, KKTC hükümetlerinin adım atmadığı için gelmediğini savundu.

Federasyon temelli görüşmelerin anlamı kalmadığını, Rumların siyasi eşitliği kabul etmediğini, Türkiye’nin de Kıbrıs Politikasının değiştiğini kaydeden Arıklı,“Bu noktada bizim self determinasyon hakkımızı kullanarak, federasyon görüşmekten vazgeçtiğimizi dünyaya açıklamamız gerekiyor” dedi.

Arıklı, “Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem, halka soracağım. Federasyon mu KKTC’nin tanıtıldığı ikili bir devlet modeli mi? Bana göre ikili devlet modeli çıkacak. Bunu dünyaya ilan edeceğiz. Self determinasyon hakkımızı kullanmak bizim en doğal hakkımızdır” diye konuştu.

“Akıncı’yı kendi gündemiyle baş başa bırakmak lazım”

YDP Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, Kıbrıs’ta büyüdüğü bölge olan Girne Lapta-Alsancak Bölgesi’nde önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir toplantıyla seçim manifestosunu açıklayacağını söyledi.

Seçim tarihini meclis iradesi ile belirleyeceklerini belirten, Arıklı, önümüzdeki günlerde genel başkanların bir araya geleceklerini açıkladı…

Arıklı, “ Biz artık Sayın Akıncı’nın yaptıklarını ve yapamadıklarını konuşmak istiyoruz. Sayın Akıncı’nın belirlediği ya da Sayın Akıncı’ya belirletilen gündemin peşinde koşmak gibi bir düşüncemiz yok. Kendisini kendi gündemiyle baş başa bırakmak lazım. Diğer siyasi partilere ve adaylara, en önemlisi de Türkiye’ye bu konuda tavsiyede bulunuyorum. Birilerinin tuzağına düşmeyin. Kıbrıs Türkü’nü Anadolu insanı ile karşı karşıya getirecek sert demeçlerden kaçının. Birileri ciddi bir toplum mühendisliği sergiliyor. Biz YDP olarak onun bu tür açıklamalarına yanıt vermeyeceğiz. Biz kendimizi anlatacağız. Sayın Akıncı, neden oy istiyor? Cran Montana’dan sonra ne değişti de aday oldu?. Neden ikinci defa yetki istiyor? Bunları anlatsın. Biz kendi gündemimizi konuşacağız, Sayın Akıncı’nın tuzağına düşmeyeceğiz.” diye ekledi.