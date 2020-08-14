Arıklı AKP'nin KKTC acentesi gibi.."Akıncı seçilirse Türkiye ile ciddi kriz olur!"

Türkiye ile KKTC arasında yaşanan olaylara değinen Arıklı, Türkiye’nin geçmişte KKTC’de yaşanan olaylara müdahil olduğunu hatırlatarak “Türkiye’ye Cumhuriyeti’nin birtakım hayati menfaatleri söz konusu. Bu nedenle çalışmalar yapacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye ile ciddi bir kriz yaşanacağına dikkat çeken Arıklı, “Halkın bunu bilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın konuşması şöyle:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeniden cumhurbaşkanı olması durumunda Türkiye ile ciddi bir kriz yaşanacak.

Crans Montana sonrası sürece bakın. Akıncı-Türkiye’ye davet edilmedi, Türkiye’den gelen kişiler Akıncı ile görüşmüyor. Bizi tek tanıyan ülke Türkiye’dir. KKTC ile TC arasında gergin ilişkileri kaldırmamız mümkün değildir.

Bazıları diyor ki Türkiye karışmasın. Geçişte karıştı. Çeşitli şekilde müdahaleler oldu. 1990’da sol meclisi boykot etti. Erdal İnönü müdahil oldu. Sol kanat bu durumu alkışladı.

‘Müdahale benim lehime yapılıyorsa iyidir rakibime ise kötüdür’ anlayışından kurtulmamız gerek.

Türkiye’nin son dönemde müdahalesi olmadı. Bizim çağırılmamızda da olmadı.

KKTC bir devlettir. Demokrasisi vardır. Demokrasiye herkesin saygılı olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin birtakım hayati menfaatleri de söz konusu. Bu hassasiyet nedeniyle bir takım çalışmalar yapılacak. Geçmişte yapıldı, yine yapılacak.