Arıklı: Anarşi yaratmaya çalışıyorlar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, meclisten geçen Belediyeler (Değişiklik) Yasası ile ilgili gerçekleştirilen eylemleri ve söylemleri Gündem Kıbrıs’a değerlendirdi.

“ŞOV KOKAN HAREKETLER”

Bakan Arıklı, gerek muhalefet gerekse sendikaları işaret ederek, “Yasanın anayasa mahkemesinden döneceğine bu kadar eminseler, bu kadar gürültünün, bu kadar tantananın ne anlamı vardı? Neden toplumu bu kadar gerdiler ve hayatı felç ettiler? Bunu anlamak çok zor… Ben mecliste de kendilerine bunu sordum. “Bu kadar kendinizden eminseniz, anayasaya aykırı diyorsanız ne burada bu kadar gürültü kopartıyorsunuz? Anayasa Mahkemesi’ne götürün, mahkeme reddederse yargının kestiği parmak acımaz” dedim. Maksatları; anarşi çıkartmak, otoriteye isyan etmek, halkı devletle karşı karşıya getirmek... Sevgili Tufan Erhürman ve diğer CTP’liler hem bu yasanın kesinlikle Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini iddia ettiler hem de bu yasanın meclisten geçmemesi için resmen anarşi yaratarak toplumu gerdiler. Düşünün bu yasada belediye çalışanlarının haklarını budayan tek bir madde olmamasına rağmen, güya çalışanlar meclisi protesto etmiş gibi gösterdiler. Oysa meclisin önüne yığılan 100 kadar CTP militanı idi. O gece orada sendikalılar, belediye işçileri yoktu. Önceki gün Meclis içinde ve dışında yaşananlar tam bir anarşi özentisi idi. Anarşi en basit tanımı ile "Kural tanımamazlık ve devlet otoritesine isyan" olarak tarif ediliyorsa yaşananlar da anarşi olarak tarif edilebilir. O gece devlet otoritesine isyan eden ve her türlü kaba gücü meşru gören bir zihniyetle karşı karşıyaydık. Dolayısıyla yapılan iş son derece yanlıştı. Şov kokuyordu… CTP bu anarşik ortamdan ne medet umuyor derseniz; CTP bir taşla bir kaç kuş vurma derdinde. Bu anarşi ortamını yaratarak güya Mecliste ne denli önemli bir görev üstlendiklerini dolayısı ile meclisi boykot çağrısı yapanlara "Biz hem Meclisteyiz hem de sokakta" mesajı vermek istedi. İkinci amaçları yaklaşan seçim öncesi ekonomik kriz dolayısı ile toplumda oluşan iktidar alerjisini kendine yontma arzusu…Üçüncüsü de yaklaşan CTP kurultayında herkese kendini gösterme ve şov yapma peşindedir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ YIPRATMA ARZULARI VAR

Arıklı, başka bir hedefi de işaret ederek, “Dördüncü ve en tehlikeli arzu ise her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye’yi işin içerisine katıp, Türkiye’yi yıpratma arzusudur. Türkiye elbette ki her konuda olduğu gibi bu konuda da reform istiyor. Ama bu istek yeni değil ki. Türkiye ile imzalanan hemen her protokolde bu talep var. Reforma kimse de karşı çıkmıyor. Öyleyse şimdi Türkiye’yi işin içine çekmeye çalışmanın federasyonculardan başka kime ne faydası var? Ama bilinmesi gereken şey: "Anarşi bumerang gibidir. Döner çıkaranı vurur...Netice itibari ile 2008’de belediyelerin sayısının düşmesi gerektiğini ve bunun reformun bir adımı olduğunu ilk söyleyen Parti CTP’dir. Aradan 14 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde bir kaç defa iktidar olan CTP bu konuda adım atmamıştır. Bu hükümet, onların hazırladığı yasada küçük bir kaç değişiklik ile konuyu meclise getirme iradesini ortaya koymuştur. Mesele bu kadar basittir” dedi.

GÜNDEM KIBRIS